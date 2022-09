Briatore, Formula 1'e döndükten sonraki yeni rolünü açıkladı

Eski Benetton patronu, hâlâ bu takımın 1990'ların ortalarında Michael Schumacher ve Ross Brawn ile sporun zirvesine yükselmesiyle değil, aynı zamanda ondan on yıl kadar sonra gerçekleşen Renault'daki olaylarla da anılıyor.

Benetton/Schumacher çifte şampiyonluğundan on yıl sonra Briatore, 2005'te Renault ve Fernando Alonso ile aynı başarıyı tekrarladı ve sonraki sezon her iki şampiyonluğu da korudular.

İspanyol sürücü, McLaren'a geçişiyle kötü bir sezonun ardından yarışmaya ara verdikten sonra, 2008'de Renault'ya geri döndü ve Singapur Grand Prix'sinde kaza skandalı yaşandı.

Bu olaydaki rolü nedeniyle Briatore, karar 2010'da iptal edilmeden önce F1'den süresiz olarak men edilmişti. Briatore spora geri dönmeyeceğini de belirtmişti.

Ancak 12 yıl sonra, 72 yaşındaki İtalyan; yarışlardan önce sıklıkla gridde görülüyordu ve bunun nedeni, mart ayında bildirildiği üzere, artık sporun ticari tarafında bir role sahip olması.

Briatore, Sport Bild'e verdiği demeçte, "Bernie Ecclestone ve (F1 CEO'su) Stefano Domenicali ile temasım hiç kopmadı. Stefano benim yakın arkadaşım ve sırf onun için geri döndüm.” dedi.

Sport Bild raporu ayrıca Briatore'nin yarış pistlerindeki ofisinin Domenicali'nin hemen yanında olduğunu söylüyor.

Flavio Briatore and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images