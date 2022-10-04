Briatore: "FIA'daki insan sayısı yetersiz"
Flavio Briatore, Singapur GP'sinin bitiminden sonra yaşanan kaosun nedeniyle FIA'ya yüklendi.
Formula 1 dünyası, pazar günkü yarışın ardından bir kez daha belirsizlik içerisine girdi çünkü Sergio Perez, yarış içerisinde güvenlik aracı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.
Hakemler yarış içerisinde karar vermedikleri gibi, yarıştan sonra da 3 saat yarışın sonucunu doğrulamadılar.
Sonunda Perez'e 5 saniye cezası ve kınama verilirken, galibiyeti korumuş oldu. Bir önceki yarış Monza'da da yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesinden ötürü FIA'ya eleştiriler vardı.
Marina Bay'deki kaosun ardından eski F1 takım patronu Flavio Briatore de FIA'yı eleştirdi.
Benetton ve Renault'nun eski patronu LaPresse'e şöyle dedi: "FIA'daki insan sayısı yetersiz."
"Her yarışta bir sorunumuz var. Dün de aynıydı. Eğer bir ihlal söz konusuysa, bir dakika içinde karar vermek varken neden saatlerce beklersiniz ki?"
"Bu F1'in değil Federasyonun suçu."
"Bunu kesinlikle değiştirmeliler. Aksi halde bir yarışı, şovu mahvedebilir ve şampiyonanın kaderini etkileyebilirsiniz."
"FIA yapı itibariyle bir şirket. Bu nedenle ilerleyebilmek için doğru ve uygun kişileri istihdam etmesi gerekiyor."
"Yaklaşık 200 çalışanları var ve bu tür şirketlerin yetenekli yöneticiler tarafından yönetilmesi gerekiyor.
"Her sektörde bu geçerli. Şu anda bu tür bir kalite yok. Önemli olan F1'e yakışan bir federasyonun olması."
'Neden benim dönemimde böyle değildi biliyor musunuz? Çünkü profesyoneller yönetiyordu, her şey çok basit."
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