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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari'nin lideri yok"

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Briatore: "Ferrari'nin lideri yok"
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 09:21

Flavio Briatore, Ferrari'nin mevcut durumda olmasının temel sebebinin "liderlikten yoksun olmasından" kaynaklandığını düşünüyor.

Ferrari, geride kalan 10 yıllık dönemde yönetim yapısı olarak pek çok değişiklik yaşadı.

Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene ve Mattia Binotto gibi isimler takım patronluğu görevini üstlendiler. Luca di Montezemolo, Sergio Marchionne ve John Elkann ise yine bu 10 yıllık süreçte başkanlık görevini yaptılar.

Teknik tarafta yine çok sayıda değişiklik vardı ve ayrıca bu süreçte Fernando Alonso, Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel gibi şampiyonlar Ferrari için yarıştılar. Yine de şampiyonluk gelmedi.

Betway'e konuşan Flavio Briatore, "Her zaman zorlu ve en karmaşık yolları takip eden insanlar vardır ve şu anda Ferrari, oradaki en zorlu yolları takip ediyor."

"Bir takım için takım lideri çok önemlidir ve Ferrari'de bir anormallik var. Çünkü teknik direktör aniden bir takım patronu haline geldi."

"Sonrasında teknik bir lidere sahip olmadıkları gibi, iyi olmayan bir takım liderine sahip oldular Takım patronu, yolu açan ve herkese liderlik eden kişidir. Takım liderinin, onu takip eden insanlara sahip olması, takımı ve mühendisleri tanıması ve onları nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir."

"Ferrari'ye bakarsanız harika bir marka, muhteşem bir adı var. Hangi pilot olursanız olun iki ya da üç yıl Ferrari'de yarışmak istersiniz. Ama piste bakıyorsunuz ve Ferrari'nin başının yıllardır dertte olduğunu görüyorsunuz."

"Harika pilotlara sahiplerdi ama hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi olmalı. Sebebi belli; Ferrari, takım içerisinde net bir lidere sahip değil."

"Net bir lider olmadığında, herkes aynı yöne gitmez. Bir takımda herkes aynı yöne gitmek zorunda. Ama takip edecekleri yönü belirleyen ve o yönü işaret eden birileri olmalı. Eğer takip edebilecek yön üç, dört veya beş kişi tarafından belirlenirse sonuçlarının ne olduğu ortada. Bu Ferrari, gerçek Ferrari değil." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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