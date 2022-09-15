Briatore: "Ferrari'nin her yarışta işleri berbat etmesi inanılmaz"

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Leclerc, Ferrari'nin kendi ülkesindeki yarışa pole pozisyonundan başlamıştı ve Monza'daki büyük taraftar grubun önünde, 2019'dan bu yana ilk Monza galibiyetini elde etmeyi umuyordu.

Fakat Verstappen'in grid cezasını kısa sürede telafi edip, ikinci sıraya yükselmesi ve Leclerc'lerle arayı kapatmasıyla Ferrari, sanal güvenlik aracı ardında pit stop yaptı.

Bu, Leclerc'in çift pit stopa döndüğü anlamına geliyordu ve Monza için en hızlı strateji tek pit stoptu.

Sonuç olarak Verstappen rahat bir zafer elde etti ve şampiyonada puan farkını iyice arttırdı. Hatta Singapur'da, bitme beş yarış kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Renault takımının eski patronu Briatore bu durumu "hata" olarak görüyor ve Ferrari'nin bu yıl sık sık aynı şeyi yaptığını söylüyor.

F1-Insider.com'a verdiği demeçte, "Bence bu kesinlikle bir hataydı."

"Ferrari'nin her yarışta işleri berbat etmeyi başarması inanılmaz bir şey." dedi.

Binotto, Ferrari'nin stratejisini savundu ve araç hızlı olmadığı için böyle bir strateji denediklerini söyledi.

Binotto, "Red Bull daha hızlıydı. Eğer aynı stratejiyle devam etseydik, onları asla yenemezdik."

"İki pit stop temelde yanlış değildi çünkü yarışın ilerleyen bölümlerinde ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Bizim için kumar oynamak gayet risksizdi." dedi.

Binotto'nun yorumu sorulduğunda Briatore, "İnanılmaz!" dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images