Briatore: "Ferrari'nin yerinde olsam Leclerc ve Vettel'e para cezası verirdim"

Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışın ilk turunda Sebastian Vettel'e arkadan çarpmış ve her ikisinin de yarış dışı kalmasına sebep olmuştu.

İtalyan basını, pazar günkü yarışın ardından Ferrari hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Ancak takım patronu Mattia Binotto, bir pilotu suçlamak yerine birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fakat Renault'nun eski F1 patronu Flavio Briatore, hatalı olan tarafın Leclerc olduğunu ancak her iki pilota da para cezası verilmesi gerektiğini belirtti.

RAI'ya konuşan Briatore, "Bu kez kesinlikle Leclerc hatalıydı çünkü girmesi imkansız bir boşluğa girmeye çalıştı. Vettel zaten gideceğini biliyor ve takım arkadaşına yardım etmeyecek. Ama Seb, birisinin kendisine bu şekilde atak yapacağını düşünmedi."

“300 metre içinde iki aracın da yarış dışı kalması bir felaket. Mühendislere, mekanikerlere ve Ferrari'ye saygı duyulması gerekiyor."

“Bu pozisyonda risk almanın bir anlamı yoktu. Bu araçlar pilotların değil, takımın. Bu adamlar takımın çalışmalarına saygı göstermeli. Onlara maaşlarının %5-10'u kadar para cezası verirdim, pilotlara dokunmanın tek yolu maaşlarına ellemek." dedi.

Briatore, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya da yüklendi.

"Ferrari'de lider yok. Hepsi genç ve pek çok hata yaptılar. Montezemolo ayrıldıktan sonra saçma sapan şeyler yaptılar."

"Mesela ben olsam -yeni- pilotları duyurmak için beklerdim, bu sayede sürücüye bir şans verirdiniz, çünkü Vettel'in motive edilmesine ihtiyaç vardı."

"Aracın halini görüyorsunuz, ıslak ya da kuru zemin fark etmeksizin çok yavaş. Sadece üçüncü ve dördüncü -takım- olmak için savaşıyorsanız, o zaman bu, sadece bir sürücü sorunu değildir."

"Binotto olsaydım, bu yıldan vazgeçerdim. Ama aynı zamanda bir sonraki yıldan da vazgeçerdim. Yeni kurallarla birlikte 2022 aracının gelişimine odaklanırdım."