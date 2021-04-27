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Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Renault patronu Flavio Briatore, Ferrari'nin üçüncülük için değil, daha üst pozisyonlar için yarışması gerektiği görüşünde.

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

Ferrari, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarsa da, ancak orta grubun önü için savaşabiliyor.

İtalyan ekip, ilk iki yarışta McLaren ve AlphaTauri ile üçüncü en iyi takım olma savaşı verirken, tempo anlamında McLaren'ın gerisinde görünüyor.

Takım, bu yıl ilk iki için yarışmayı beklemiyor ve bu yüzden üçüncülük için McLaren'ı geride bırakmak istiyor.

Yine de Briatore, Ferrari'nin savaştığı pozisyonların İtalyan ekibe uygun olmadığını dile getirdi.

İtalyan radyo kanalı Rai Gr Parliamento'ya konuşan Briatore, "Şampiyona daha yeni başlıyor, fakat daha şimdiden gelecek yıla yönelik hazırlıklar hakkında konuşuyoruz."

"Ferrari, 2022'de şampiyonluk için savaşmalı. Fakat şimdi sadece 3. sıra için savaşabiliyorlar. Yine de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi iyi sürücülere sahip olsalar bile bunu başarmaları kolay olmayacak."

"Kısa vadede rekabetçi olmayacaklar. Araç geçen yıla göre daha iyi hale geldi ve takımın yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle beraber neler yapabileceğini göreceğiz. Ancak 3. veya 4. sıralar için savaşmak Ferrari markasına uygun değil." dedi.

Mercedes ve Red Bull, bu yıl şampiyonluk için birbirleriyle mücadele edecek gibi görünüyorlar.

Briatore, "Mercedes pilotlarının birbirleriyle savaştığı birkaç yılın ardından, bu yıl nihayet zaferler için gerçek bir mücadele göreceğiz."

"Verstappen'in hızlı bir aracı var ve Red Bull, aerodinamik verimlilik anlamında Mercedes'i geride bırakmış durumda."

"Max çok muhteşem ve yüksek kalitede bir pilot. Red Bull Racing bu yıl şampiyonluk için ciddi bir aday olabilir. Biz de, yani taraftalar da iki farklı takım arasındaki mücadeleden keyif alacağız." diye ekledi.

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Editör Kemal Şengül

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