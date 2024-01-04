Briatore: "Ferrari en azından her yarışta podyum hedeflemeli"

Ferrari, 2023 sezonunda tek turda iyi olsa da yarışta aynı performansı sergileyemedi ve sezonu üçüncü bitirdi.

Bu, nispeten iyi geçirdikleri 2022 sezonunun ardından tüm Ferrari taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Fakat sezon ilerledikçe takımın kaydettiği ilerleme, 2024 için ümit veriyor. Bazıları İtalyan ekibin yeni teknik yapıyla büyük bir adım atabileceği görüşünde.

Monaco-tribune.com'a konuşan eski Renault patronu Flavio Briatore'nin de umutlu tam olarak bu yönde.

Briatore, "Ferrari için 2023 sezonu siyah ve beyaz gibiydi. Sıralama turlarında daha az yakıtla rekabetçi oldukları hafta sonları vardı ama yarışlarda iyi değillerdi."

"Kış boyunca ilerlemelerini ve daha rekabetçi olmalarını umuyoruz."

"İtalyanlar ve spor açısından bakıldığında, şampiyonluğu kazanmak çok zor bir görev fakat Ferrari'nin daha iyi olmasını umuyorum."

"Ferrari her yarışta azından podyum hedeflemeli! Umalım ki bir Fransız Ferrari'nin kazanmasına yardımcı olsun, tıpkı benim -bir İtalyan olarak- geçmişte Fransızlara yardımcı olduğum gibi." diyerek Renault'daki başarısına atıfta bulundu.