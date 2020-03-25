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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari, 2018'i Raikkonen'le yarışarak boşa harcadı"

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Briatore: "Ferrari, 2018'i Raikkonen'le yarışarak boşa harcadı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 13:53

Eski Renault ve Benetton takım patronu Flavio Briatore, Ferrari'nin Kimi Raikkonen'le geçirdiği 2018'in boşa harcanmış bir yıl olduğunu düşünüyor.

Leclerc, Ferrari'ye katıldıktan sonra geçen yıl F1'in en yetenekli genç pilotlarından birisi olduğunu kanıtlarken, Briatore neden Leclerc'in bir yıl önce takıma katılmadığını merak ediyor.

Monakolu pilot, Formula 2 şampiyonluğu sonrası Sauber'le F1'e adım attı ve çaylak sezonundaki başarılı performansı sonrası 2019'da Ferrari'de Kimi Raikkonen'in yerine geçti.

Briatore, Ferrari'nin Raikkonen'le devam ederek 2018'i çöpe attığını ve üst düzey bir takımda daha fazla deneyim kazanması için 2018'de kendisini direkt olarak Ferrari'ye getirmesi gerektiğini söyledi.

Briatore, “Leclerc genç. Büyük bir isim ve zaten bunu gösteriyor.

"Eğer Ferrari'de olsaydım Leclerc'i zaten iki yıl önce Raikkonen'in yerine getirirdim. Çünkü biliyorsunuz, Raikkonen ile hiçbir yere varamıyorsunuz."

"Onunla asla hiçbir şey kazanamazsınız. Bu yüzden  risk alıp Leclerc'i araca geçirirdim. Leclerc gerçekten çok güçlü bir adam." dedi.

Briatore, Leclerc'in en iyi bir araçlardaki deneyim eksikliğinin, şu noktada en iyilerden birisi olmasını engellediğini söylerken, şu noktada Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in gridin geri kalanından bir adım önde olduğunu belirtti.

"Leclerc şu anda belirgin değil. Benim için Verstappen daha inanılmaz bir sürücü. Harika ataklar yapıyor ve bir gladyatör gibi."

Briatore, Hamilton ve Michael Schumacher'in istatistiklerini karşılaştırmanın doğru olmadığını söyledi.

"Michael büyük adamlarla savaşıyordu, mesela Ayrton Senna gibi. Michael geldiğind  rakipler ve mücadele zorlayıcıydı. Nigel Mansell'dan bahsediyoruz, Senna'dan bahsediyoruz."

"Şimdi rekabet daha az. İki veya üç sürücü var ve rekabet öncekinden daha az. Hamilton için eğer yine kimse ona baskı yapamazsa geçip gidebilir."

Briatore'ye göre herhangi bir pilot için gerçek test, rakipleri tarafından baskı altına alındığında başlıyor.

"Herkes için aynı. Schumacher birisi ona yaklaştığında hata yaptı, Fernando [Alonso] hata yaptı. Herkes hata yaptı."

"Eğer bir taksi şöförü gibi sürebiliyorsa ve her şeyi kazanabiliyorsa, o zaman süper bir sürücü olduğu, harika bir pilot olduğu için. Hamilton F1'deki iki yıldız sürücüden birisi. Onlar Hamilton ve Verstappen."

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Editör Jonathan Noble

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