Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

Fernando Alonso, Ferrari'de yarıştığı dönemde iki kez şampiyonluğu son yarışta kaybetti ve aracı pek de iyi olmamasına rağmen iyi sonuçlar elde etti.

Ancak Alonso, tartışmalı şekilde 2014 yılının ardından takımdan ayrılarak McLaren'a geçmek zorunda kaldı.

2005 ve 2006'da Fernando Alonso ile Renault'da şampiyonluk yaşayan Flavio Briatore, Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

“Ferrari'de fark yaratan şey araç değil, Fernandoy'du. Ne yazık ki Luca di Montezemolo, Ferrari'nin her şeyi Fernando'ya borçlu olduğunu itiraf etmek istemedi."

"Aksine Ferrari, Fernando'yu kıskanıyordu. Bu, Ferrari'deki sürücüler için her zaman bir sorun oldu. Takımı harekete geçirmeniz gerekiyor, ancak aracından çok daha üstün olamazsınız."

"Nesillerinin en iyi iki Formula 1 sürücüsü ile çalıştığım için gururluyum. Michael'dan sonra hiç kimsenin daha iyi olmasının mümkün olmayacağını düşündüm. Ama Fernando en azından onun kadar iyiydi. Sürüş konusunda hiçbir zayıflığı yoktu."

"Senna, Schumacher'i engellemeye çalıştı"

Briatore, Ayrton Senna ile Michael Schumacher hakkında da açıklamalarda bulundu.

“O zamanlar (1991) Michael'a yer açmak için ikinci pilotum Roberto Moreno'yu kovmak zorunda kaldım."

"Ayrton Senna bu konuda ek bir sorundu. Moreno’nun arkadaşıydı ve Schumacher anlaşmasını bozmak istedi. Ayrton, Schumacher'ın çok özel olduğunu anlamıştı."

Leclerc ve Verstappen

Briatore, Charles Leclerc ve Max Verstappen'i Senna, Alonso ve Schumacher'e benzetti.

"Her ikisi de bana Michael, Fernando ve Senna'yı hatırlatıyor. Formula 1'in tam olarak ihtiyaç duyduğu şey onlar. Spora yeni enerji getiriyorlar. Formula 1'in acilen yeni yıldızlara ihtiyacı var. ”

"İkisinde de Schumacher'in sahip olduğu içgüdü var."

"Senna, Almanya'daki bir test esnasında Schumacher'e vurdu. Ona dünya şampiyonu olduğunu ve Schumacher'in kendisine daha fazla saygı duyması gerektiğini söyledi."

"Michael umursamadı. Kendisine saygı duymasın istedi ve bu yüzden çok agresif bir şekilde sürdü.

"Zaten dünya şampiyonu olmanın tek yolu bu. Verstappen ve Leclerc şimdi tıpkı Hamilton ve Vettel gibi tam olarak buna sahipler."

Briatore, F1'e dönüp dönmeyeceği sorusuna, "Mümkün değil. Hayatımdan memnunum. Formula 1'de yeterince başarılı oldum ve çok para kazandım. Bu bölüm bitti." yanıtını verdi.

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