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Formula 1 Haberler

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir

Flavio Briatore'nin danışmanlık rolüyle Formula 1 yönetimine katılacağı iddia edildi.

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Flavio Briatore, aslında Formula 1 tarihine geçmiş isimlerden birisi çünkü kariyerine bakıldığında önemli başarılar elde etti. Ancak 2008 Singapur GP'de yaşananların ardından Formula 1'den men edildi.

Sonrasında bu karar bozuldu ancak Briatore, o tarihten beri Formula 1'e hiçbir rolle dönmedi. Bunun kendisinden kaynaklı mı yoksa teklif almamasından ötürü mü olduğu bilinmiyor.

Son dönemde adı Alpine'in danışmanlığı için geçiyordu. Fakat  bu iddialar gerçek çıkmadı.

Şimdi ise Hollandalı De Telegraaf, Briatore'nin danışman rolüyle Formula 1 yönetimine gireceğini iddia ediyor.. Briatore resmi bir görev üstlenmese de, yarış organizatörleriyle olan ilişkilerde ve çeşitli ticari projelerde Liberty Media'ya danışmanlık yapacak.

Stefano Domenicali, F1 CEO'su olmasının ardından Briatore ile sık sık poz veriyordu. İkilinin iyi bir ilişkiye sahip olduğu biliniyor. Anlaşmayı mümkün kılan kişinin Domenicali olması da çok muhtemel.

Briatore görevi gereği bir danışman/elçi olarak Formula 1'in büyümesine yardımcı edecek ve bunun için potansiyel sponsorlar/partnerlerle ilişkilerin geliştirilmesine ve hem ticari hem de diğer partnerlerle olan ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacak.

Kısacası işin ticari kısmında görev alacak.

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