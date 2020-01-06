Briatore: "F1, Suudi Arabistan'la görüşüyor"

Formula 1'in popülaritesini arttırmayı hedefleyen Liberty Media'nın yeni pazarlara açılmak istediği biliniyor ve son bir yıllık süreçte bu konuda çeşitli araştırmalar yaptılar.

Özellikle 2019 yılı boyunca Suudi Arabistan'da bir yarış yapılma ihtimali gündeme gelmişti.

Şu anda Bahreyn ve Abu Dhabi, Orta Doğu'da Formula 1'e ev sahipliği yapan iki ülke konumunda yer alıyorlar. Ancak Suudi Arabistan da son iki yıllık süreçte motor sporlarına yatırımlar yapmaya başladı.

Şampiyonlar Yarışı, Formula E ve son olarak Dakar Rallisi, ülkeye gelen prestijli etkinliklerden sadece birkaçıydı.

Şimdi de Formula 1'e ev sahipliği yapabilecekleri yönündeki iddialar artıyor ve Azerbaycan'ın F1 takvimine girmesine aracılık eden Flavio Briatore'ye göre taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Rai'ye konuşan eski Renault patronu, "Suudi Arabistan'a bakarsak, son iki yıllık süreçte inanılmaz evrim geçirmiş bir ülkeden bahsediyoruz."

"Olağanüstü şekilde açılıyorlar ve şimdi yatırım konusunda çok büyük fırsatlar var."

"Bildiğim kadarıyla Formula 1'le zaten görüşme gerçekleştiriyorlar." dedi.