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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Dünya, koronavirüsle yaşamayı öğrenmeli"

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Briatore: "Dünya, koronavirüsle yaşamayı öğrenmeli"
Ekleyen:
, Editör
11 Nis 2020 16:14

Flavio Briatore, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı konusunda uyardı ve herkesi koronavirüsle yaşamayı öğrenmeye davet etti.

Dünyada iki milyona yakın kişiye koronavirüs bulaşmış durumda ve bu rakamın her geçen gün artması, endişelere yol açıyor.

Dünyadaki bütün spor etkinlikleri iptal edildi veya ertelendi. Formula 1 de ertelenen etkinliklerden arasında yer aldı.

Bu virüsün aşısı henüz bulunamadı ve etkisinin ne zaman geçeceği tam bir muamma.

Eski Benetton ve Renault patronu Flavio Briatore, tüm bunlar göz önüne alındığında, dünyanın koronavirüsle yaşamayı öğrenmeyi gerektiğini söyledi.

Sağlık riskleri ve ölümlerin yanı sıra, İtalyan küresel krizin “tüm ekonomi için bir felaket” olduğunu söylüyor.

Briatore, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, “Birkaç ay içinde Çinliler en iyi İtalyan şirketlerini satın alacaklar. Virüs mantığımızı değiştirmeye zorlayacak."

“Virüsün peşinden koşmaya devam edemeyiz, onunla yaşamaya başlamalıyız. Etkisini en aza indirmeye bakmalıyız, çünkü zaten hayatlarımız sonsuza dek değişti. Bunun dönüşü yok."

"İnsanların dengesini bozmamak için siyasetçisinden, doktoruna kadar herkesin tek bir ağızdan konuşması gerekiyor."

"Danald Trump da kesinlikle bizim gibi, Macron gibi, Johnson gibi durumu hafife aldı. Ama bence tekrar seçilecek çünkü ciddi bir rakibi yok.”

"Yine de ne olursa olsun artık hiçbir şey aynı olmayacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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