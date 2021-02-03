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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

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Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
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Eski Renault F1 Patronu Flavio Briatore, Alpine'in yeni CEO'su olmaya hazırlanan Davide Brivio'nun bu spordaki deneyim eksikliğinin bir sorun teşkil etmesini beklemiyor.

Suzuki'nin MotoGP Takım Patronu Davide Brivio, sürpriz bir kararla Japon üreticiye veda etti. Brivio'nun yeni sezonda Alpine F1 Takımı'nda görev alması bekleniyor.

Brivio, MotoGP dünyasındaki en başarılı isimlerden birisi olarak kabul ediliyor ancak Formula 1 konusunda neredeyse hiçbir tecrübesi yok.

Eski Renault patronu Flavio Briatore, bunun Brivio için büyük bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyor.

La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda Briatore, "Nereye giderseniz gidin görev görevdir, genelde her zaman aynıdır. İnsanlara liderlik edebilmeli ve yönettiğiniz takımın ellerindeki yarış teknolojisiyle beraber mümkün olduğunca rekabetçi olmasını sağlamalısınız."

"1988'de Benetton'a geldiğimde, motor sporları konusunda hiçbir tecrübem yoktu. Hatta hayatımda tek bir GP'ye bile gelmemiştim."

"Bu yüzden Brivio'nun Formula 1'de de başarıya ulaşacağına inanıyorum. Renault'nun onu seçmesi için iyi nedenleri vardı. Eminim deneyim eksikliği de bir sorun olmayacaktır. Sonuçta en önemli şey insanlara liderlik edebilmek."

"Birkaç ay içinde durumu anlayacak ve ne yapılması gerektiğini fark edecek. Ayrıca yükselişte olan bir takıma geliyor. Fernando Alonso olağanüstü bir yarışçı."

"Sonunda asıl görevin yerine getirilmesi gerekecek: hızlı bir araç yapmak!" dedi.

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Editör Kemal Şengül

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