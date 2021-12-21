Briatore: "Danışmanlık rolü sadece bir zaman kaybı"

FIA Başkanı Jean Todt, görev süresinin dolmasının ardından 17 Aralık itibariyle boşa çıktı ve Ferrari'nin kendisini "danışman" rolüne getireceği iddia ediliyor.

Bu rolde Todt'un, Mattia Binotto önderliğindeki ekibe fikirler vermesi ve takımın daha çok siyasi tarafıyla, örneğin, 2026 motor görüşmelerinde yer almak gibi çeşitli konularla ilgilenmesi bekleniyor. Bunun da Binotto'nun günlük işlere odaklanmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik ortada resmi bir şey yok ama söylentiler günden güne artıyor ve bu konu, Autosprint ile yaptığı röportajda, Flavio Briatore'ye de soruldu.

Briatore bu konuda, "Bana göre bu tür bir rol sadece zaman kaybı. Hiç kimsenin işine yaramıyor." diyerek, Todt'un danışman rolüne getirilmesinin pek bir fark yaratmayacağını belirtti.

Öte yandan Todt, bir başka röportaj daha verdi ve resmi olarak hiçbir şeyi reddetmese de, tüm bunları bir "spekülasyon" olarak yorumladı.

Todt, Agence France-Presse'ye verdiği demeçte, ”Söylentiler her zaman bu işin bir parçasıydı ancak bu konuda her şey giderek daha kötü hale geldi."

"Çoğu durumda gerçekle alakası olmayan belirli sonuçlar çıkarmak için bir kelime söylemek yeterli."

"Bu yüzden sözlerimden sonra ortaya çıkabilecek söylentileri artırmamak adına, yaptığım yorumlarda son derece dikkatli olmayı tercih ediyorum." dedi.

Bundan sonra ne tür bir şey yapacağı sorulduğunda ise Todt, şöyle cevap verdi: “Hayatımda her zaman yeni şeyler öğrenmek ve ilerlemek istedim."

"Yani ne yaparsam yapayım, yeni bir şey yapıyor olacağım."

Jean Todt, President, FIA Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images