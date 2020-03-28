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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"

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Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 14:52

Eski Benetton ve Renault takım patronu Flavio Briatore, 2008 Singapur GP'sinde yaşanan Crashgate skandalı ardından aldığı cezanın, eski FIA Başkanı Max Mosley'in yaptığı kampanyanın bir parçası olduğunu söyledi.

Flavio Briatore, 11 sene önce Formula 1'den uzaklaştırılmıştı. Michael Schumacher ve Fernando Alonso ile şampiyonluklar yaşayan İtalyan yönetici, 2008'de yaşanan Crashgate skandalına karışmıştı ve bu fikri ortaya atmaktan dolayı suçlanarak spordan uzaklaştırılmıştı. 

Briatore Renault'dan kovulduktan bir sene sonra Piquet, hikayeyi kamuoyuna duyurdu. Brezilyalı pilota göre yapılan plan takım patronu Briatore ve teknoloji şefi Pat Symonds'ın planıydı. Bu suçlamayı hâlâ kabul etmeyen Briatore, Renault'daki işini kaybetti ve tüm FIA organizasyonlarına katılması yasaklandı.

"Beyond the Grid" podcastine konuk olan Briatore, geri dönüp baktığında FIA görüşmelerinin zor oyunlar ile dolu olduğunu söyledi: "Benim için sınır çizgisi Motor Sporları Dünya Konseyi'nin beni aklamamasıydı. Ancak bu Dünya Konseyi bir Mickey Fare organizasyonuydu! Max (Mosley) bir şeye karar verdi ve herkes buna uydu."

69 yaşındaki Briatore'ye göre FIA Başkanı Mosley ondan kurtulmak istiyordu: "Dünya Konseyi'nde bulunan pek çok insan beni Formula 1'den kovmaya karşılardı. Ancak Max çok güçlüydü."

21 Eylül 2009'da da alınan kararda Briatore ve Symonds'a bir barikat çekilmişti. Symonds beş yıl boyunca spordan uzaklaştırılmıştı ve Piquet kilit tanık olarak dinlenmişti.

Briatore bundan sonra sürücü menajeri olarak görev alamayacaktı: "FIA tarafından yasaklandıktan bir saat sonra Max beni aradı. Ve 'Bir araya gelip bir çözüm bulmalıyız.' dedi. Ben de 'Max, benim bir çözümüm yok, ben mahkemeye gideceğim.' dedim. Tamamen halkla ilişkiler ile alakalıydı çünkü FIA mahkemeyi kazanacağına emindi."

Fransa'da FIA'ya dava açan Briatore, Ocak 2010'da davayı kazandı: "Paris'teki mahkeme tarafından aklandım. Bu benim için önemli." dedi Briatore, gururlu bir şekilde.

Mahkemenin kararına göre ele alınan yasaklanma kararı gereksiz bir karardı. Alınan karar kaldırıldı ve Briatore'ye 15.000 Euro tazminat verildi.  

"Her şeyimi kaybettim ve bana sembolik olarak 15.000 Euro ödediler." diyen Briatore ekledi: "Ben bir milyon isteyip 15.000 aldım. Ancak Flavio Briatore ismi mahkeme tarafından temize çıkarılmıştı. Dünya Konseyi ise bunu yapmadı, çünkü onlar Max'ın kuklalarıydılar."

Briatore ve FIA, Nisan 2010'da mahkeme dışında bir anlaşmaya vardılar. 

Bu sırada Mosley ise FIA'da değildi. FIA Başkanlığı görevi Ekim 2009'da tamamlanmıştı ve daha sonrasında aday olmadı. FIA ile yapılan anlaşmadan sonra Briatore'nin, Formula 1'de resmi bir role gelebileceğini düşünülüyordu. Ancak bugüne kadar kendisi böyle bir işe girişmedi ve kendi açıklamasına göre geri dönmeyi de düşünmüyor:

"Hayır, ne için? Ben mutluyum. Formula 1'de yeterince başarı elde ettim ve çok para kazandım."

Nelson Piquet Jr. ise Formula 1'e bir daha geri dönmedi. Brezilyalı pilot Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Formula E'de sürücü olarak görev aldı ve 2015'te Formula E'nin ilk sezon şampiyonu oldu. 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Efe Kahya

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