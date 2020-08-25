Briatore, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra hastaneye kaldırıldı

İtalya'da çıkan birden fazla haberde Briatore'nin, virüsün yarattığı komplikasyonlar üzerine Milano'da bulunan San Raffaele hastanesine kaldırıldığı söylendi.

Briatore'nin durumu hakkında resmi açıklama yapılmış olmasa da, saygın L'Espresso dergisinin iddialarına göre eski Renault takım patronunun durumu, yoğun bakımda olmamasına rağmen, ciddi.

Briatore'nin hastalığı, kendisinin Porto Cervo'da bulunan ve salgının yayılma merkezlerinden biri olarak görülen gece kulübünün kapatılmasıyla ortaya çıkan tartışmalar sonrasında ortaya çıktı.

Kulübün 60 civarında çalışanının yakın zamanda pozitif test sonucu verdikleri ortaya çıktığı sırada, Briatore'nin aralarında COVID-19 testi pozitif çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in de bulunduğu VIP isimler ile beraber futbol maçı yaptığı biliniyor.

İtalyan otoritelerin, salgının tekrar ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayan gece kulüplerini kapatma çabaları sonrasında Briatore, bu düşünceye karşı olan öfkesini dile getirmişti.

Facebook'ta paylaştığı açıklamada Briatore şunları söyledi: "Hayatlarında hiçbir şey yapmamış olan insanların bir ekonomiyi katletmesi kalbimi kırıyor."

Briatore, Michael Schumacher ve Fernando Alonso'nun ilk şampiyonluklarını almalarında kendilerine yardımcı olan F1 takımı patronu olarak tanınmakta.

1994 ve 1995 yıllarında Schumacher ile Benetton'da şampiyonluğa ulaşan Briatore, Alonso'nun 2005 ve 2006'da aldığı iki şampiyonlukta kendisine yardımcı oldu. Briatore, bir zamanlar menajeri olduğu Alonso ile bağını korumakta.

Gösterişli İtalyan teknik patron, Nelson Piquet Jr'ın 2008 Singapur Grand Prix'sinde kaza yapma talimatını vererek Alonso'nun yarışı kazanmasına yardımcı olmasına sebep olmasından ve böylece şikecilik yapmaktan dolayı suçlu bulunmasından dolayı F1'den ayrıldı.

Tasdik edilmiş organizasyonlara olan katılımından dolayı FIA tarafından yasaklanan Briatore, bu dosyayı temyize götürdü ve bu cezanın tersine çevrildi. Ancak o günden beri Briatore'nin F1'e resmi bir geri dönüş yapma isteği bulunmamakta.

Spordan ayrıldıktan sonra Briatore, gece kulübü ve restoran markasını geliştirmeye odaklandı.