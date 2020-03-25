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Formula 1 / Son dakika

Briatore, Aralık ayında Coronavirüs'e yakalandığını düşünüyor

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Briatore, Aralık ayında Coronavirüs'e yakalandığını düşünüyor
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 08:30

Flavio Briatore, Aralık ayında çok ciddi bir hastalık geçirdiğini ve bunun Coronavirüs olmasından şüphelendiğini dile getirdi.

Çin, 31 Aralık tarihinde Wuhan'da gizemli bir virüsle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Daha sonra bu virüs tüm dünyaya yayıldı ve şimdi Avrupa'yı etkisi altına almış durumda. Virüs hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde günlük ölümlere yol açıyor.

Ancak eski F1 takım patronu Briatore, bu virüsün dünyaya daha erken yayıldığını ve İtalya'da Aralık'tan beri var olduğunu düşünüyor.

İtalyan yayıncı LA7'ye konuşan Briatore, “Aralık ayında hastaydım."

“Ateşim çok yüksekti, ciğerlerimde ağrılar ve nefes darlığım vardı. Yaklaşık 12-15 gün sürdü. Doktorum ne olduğunu anlayamadı."

“Akciğerlerimle ilgili pek çok tarama yaptılar. İtalya'da virüs patladıktan sonra doktorum bana Coronavirüs geçirdiğimi söyledi. Neyse ki çoktan iyileştim." dedi.

Briatore, İtalya'nın virüs sürecini iyi yönetemediğini ve çok fazla hata yaptığını söyledi.

“Herkes virüsü hafife aldı. Kimse ciddiye almadı."

“Dünya Sağlık Örgütü, Ocak ayında herkese hazırlanmasını söyledi ve kimse hazırlanmadı. Bu politik bir hataydı."

"Eğer bir bakan olsaydım ve Çin'de bir hastalık çıktığını duysaydım, ülkemin çok fazla temas kurduğu bir bölgedeyse, oraya birini gönderirdim ya da kendim bizzat oraya giderdim."

"Milan ve Wuhan arasında günde iki uçuş olduğunu hatırlıyorum."

"Formula 1'e geldiğimde hiç yarış görmemiştim. İki ay sonra, Ferrari herhangi bir pistte test düzenliyorsa, mühendislerimi testleri görmeleri için hemen oraya gönderirim çünkü benim işimdi buydu."

“Ama hiçbir Avrupalı ​​bakanın Wuhan'a gittiğini düşünmüyorum. Hiç kimse maske ve solunum cihazı ile hazırlanmadı. Bu, yetersiz insanlar tarafından yönetildiğimizi gözler önüne seriyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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