Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Briatore: "Araç iyi değilse, Hamilton Batman olsa fayda etmez"

Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferine şaşırmış olsa da, bunun pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme

Lewis Hamilton'ın 2025 sezonundan itibaren uzun vadeli bir anlaşmayla Ferrari'ye katılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Britanyalı pilotun neredeyse 12 yıldır Mercedes'te olduğu düşünüldüğünde, bu hamle elbette pek çok kişi için sürpriz oldu.

Duyuru Sainz'ın Maranello merkezli ekipte kalmayacağını kesinleştirmiş oldu.

Hamilton, yeni dönemde gridin en gelecek vadeden isimlerinden birisi olarak görülen Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.

Eski Renault takım patronu Flavio Briatore'ye göre Hamilton'ın gelişi Ferrari'de işleri pek değiştirmeyecek.

Uzun yıllar F1 dünyasının bir parçası olan Briatore, LaPresse'e verdiği demeçte "Hamilton'ın Ferrari'ye transferine çok şaşırdım."

"Eminim bu kararı almasının ardında bazı sebepler var. Tek söyleyebileceğim Ferrari ve İngiliz pilot için en iyisini dilediğim."

"Seçime katılıyor muyum? Bilmiyorum, her şeyden önce aracın doğru şekilde üretilmesi gerekiyor, takımda bir 'Batman' olabilir fakat araç rekabetçi değilse sürücü hiçbir şeyi değiştiremez."

"İş aracın iyi şekilde çalışmasını sağlamakta." dedi.

Flavio Briatore and Mark Webber

Flavio Briatore and Mark Webber

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Button'ın Mercedes seçeneği belli: "Alonso!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Formula 1

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim" Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Formula 1

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek" Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor"

Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor"

Formula 1

Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor" Grosjean: "Hamilton kimseden korkmuyor"

Son Haberler

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

F1 Formula 1

Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır" Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

F1 Formula 1

Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim" Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

F1 Formula 1

Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek" Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

F1 Formula 1

Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı? Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol