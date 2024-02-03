Briatore: "Araç iyi değilse, Hamilton Batman olsa fayda etmez"
Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferine şaşırmış olsa da, bunun pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor.
Lewis Hamilton'ın 2025 sezonundan itibaren uzun vadeli bir anlaşmayla Ferrari'ye katılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Britanyalı pilotun neredeyse 12 yıldır Mercedes'te olduğu düşünüldüğünde, bu hamle elbette pek çok kişi için sürpriz oldu.
Duyuru Sainz'ın Maranello merkezli ekipte kalmayacağını kesinleştirmiş oldu.
Hamilton, yeni dönemde gridin en gelecek vadeden isimlerinden birisi olarak görülen Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.
Eski Renault takım patronu Flavio Briatore'ye göre Hamilton'ın gelişi Ferrari'de işleri pek değiştirmeyecek.
Uzun yıllar F1 dünyasının bir parçası olan Briatore, LaPresse'e verdiği demeçte "Hamilton'ın Ferrari'ye transferine çok şaşırdım."
"Eminim bu kararı almasının ardında bazı sebepler var. Tek söyleyebileceğim Ferrari ve İngiliz pilot için en iyisini dilediğim."
"Seçime katılıyor muyum? Bilmiyorum, her şeyden önce aracın doğru şekilde üretilmesi gerekiyor, takımda bir 'Batman' olabilir fakat araç rekabetçi değilse sürücü hiçbir şeyi değiştiremez."
"İş aracın iyi şekilde çalışmasını sağlamakta." dedi.
Flavio Briatore and Mark Webber
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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