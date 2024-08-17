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Formula 1 Hollanda GP

Briatore: "Alpine'in 2027'de podyuma çıkacağının sözünü veriyorum"

Flavio Briatore'ye göre Alpine, 2027'de podyumlar için yarışmaya başlayacak.

Ezel Tan
Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Fotoğraf: Alpine

Formula For Success podcast'ine konuk olan Alpine danışmanı Flavio Briatore, Enstone merkezli ekibe dönüşü ve takımın geleceği hakkında konuştu.

Briatore şöyle dedi: "CEO Luca de Meo'yu Renault'ya gelmeden önce tanıyordum."

"Buraya geldiğinde ona bazı tavsiyelerde bulundum ve 'Formula 1 çok karmaşık bir iş ve elinizdeki insanlar yeterince iyi değil' dedim fakat beni dinlemedi."

"Üç yıl sonra Luca beni aradı, buluştuk ve 'Ekibimle beraber b*ka battık' dedi. Ben de ona 'Luca, Formula 1 farklı bir iş. Bir takımı şirket gibi yönetemezsin, burada bürokrasiye ihtiyacın yok, Formula 1'e kendini adamış insanlara ihtiyacın var' dedim."

"Bana geri dönmemi teklif etti ve bunu tartışmaya başladık. Takımı tanıyorum, Enstone'daki fabrikayı biliyorum, her şeyin farkındayım- neden geri dönmeyeyim ki? Fakat İngiltere'de yaşamak istemedim - haftada bir gün yeterliydi, her Grand Prix'ye gelmek istemedim."

"Birlikte yedi şampiyonluk kazandığımız eski takımıma geri döndüm. Bu yeni bir meydan okuma, yeni bir motivasyon. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Yeni bir takım patronumuz var, Oliver Oakes."

"Luca, ben ve Oliver artık birlikte çalışıyoruz. Bana iki yıl verin, Alpine'in 2027'de podyuma çıkacağına söz veriyorum.”

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