Briatore, Alpine'deki görevinde F1 politikalarına dahil olacak mı?

Alpine'in yeni takım müdürü, önümüzdeki birkaç hafta içinde yarışlar yeniden başladığında Hollanda Grand Prix'si ile işbaşı yapacak.

36 yaşındaki eski yarışçı 2015 yılında F1’in alt serilerinde yarışan Hitech Grand Prix'i kurdu.

Bruno Famin'in Alpine takım müdürlüğü görevinden ayrılma kararının ardından, Oakes onun yerine atandı ve yaz tatilinden sonra görevine başlayacak.

Oakes'un açıklanmasından bir gün sonra, Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley'nin Audi'de takım müdürü olmak üzere 2024 yılı sonunda son dünya şampiyonu takımdaki görevinden ayrılacağı doğrulandı.

Wheatley doğrudan, Audi'nin işletme müdürü ve teknik müdürü olarak atanan eski Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto'ya bağlı olarak çalışacak.

Binotto büyük olasılıkla F1'in politik yönünün sorumluluğunu üstlenerek Wheatley'nin takım müdürlüğü görevine odaklanmasına olanak tanıyacakken, Oakes bu görevi tek başına üstlenecek.

Sky Sports F1'den Ted Kravitz'e göre, Alpine'in şu anda Renault CEO'su Luca de Meo'nun yönetici danışmanlığı rolünü üstlenen Flavio Briatore'yi, Binotto'nun Audi için yapacağı gibi takım müdürü toplantılarına dahil edeceği bir durum düşünülemez.

Kravitz, Sky Sports F1'in en son podcast'inde Oakes için “Hırslı, genç bir sürücü olup sonra takım patronu olanlar kulübünde yer alıyor.”

“Bir takım patronu olarak sürücüleri neyin harekete geçirdiğini biliyor, çünkü kendisi de bir sürücüydü.”

“Takımların nasıl çalıştığını biliyor ve politik tarafta da iyi olacağını düşünüyorum çünkü Oakes'un üzerinde tüm politik işleri yapacak biri yok.”

“Yani Wheatley takım müdürü ama Sauber/Audi yapısında doğrudan üstünde tüm politik işleri yapabilecek bir icra kurulu başkanı Mattia Binotto var.”

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Fotoğraf: Alpine

“Oakes, Flavio'nun yapmasını istemediği sürece tüm politik işleri kendisi yapmak zorunda kalacak.”

“Bir F1 Komisyonu toplantısına ya da takım patronlarının toplantısına Flavio'nun katılacağını düşünmüyorum.”

“O Renault patronunun yönetici danışmanı. Bu onun takım müdürleri toplantısına katılmasını gerektirecek bir pozisyon değil.”

“Sauber/Audi'deyseniz, takım patronu Jonathan Wheatley ancak operasyonun başındaki kişi Mattia Binotto.”

“Binotto, Stefano Domenicali'nin takım patronları toplantılarına katılmaya daha alışkın."

“Bu yüzden, Binotto'nun Wheatley'yi Formula 1 takımını yönetmesi için görevlendireceğini ancak Audi'de daha yüksek bir seviyede temsilci olarak yer alacağını düşünebilirsiniz.”

"Ancak Oakes, bu siyasi işleri kendisi yapmak zorunda kalacak ve bunu oldukça hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekecek. Wheatley, Oakes'tan çok daha fazla Formula 1'de çalıştı, bu yüzden Wheatley daha fazla bilgiye sahip olabilir. Ancak Wheatley de yarış takımı patronu olma konusunda Oakes kadar deneyimli değil." dedi.