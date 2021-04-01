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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

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, Editör

Eski Renault takım patronu Flavio Briatore, Enstone merkezli Alpine ekibinin tüm odağını 2022'ye çevirmesi gerektiği görüşünde.

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

Alpine, 2021 sezonunun ilk yarışında beklentilerin altında kaldı ve puan alabilecek temponun uzağında bir görüntü çizdi.

Şu anda Mercedes ve Red Bull'un lider grubu oluşturduğu düşünülürken, sonraki grupta AlphaTauri, Ferrari ve McLaren'ın yer aldığı düşünülüyor. Ardından da Alpine ve Aston Martin'in geldiği yönünde genel bir görüş var

Aslında Alpine'in aracı tanıtıldığı zaman, büyük bir yenilik olmadığı gözlerden kaçmamıştı.

Takım, 2022 projesi üzerinde çok büyük vakit harcıyor ve ilk yarışın ardından konuşan Flavio Briatore, takımın tüm kaynaklarını bu projeye harcaması gerektiğini düşünüyor.

Briatore, Adnkronos'a verdiği demeçte Alpine adına puansız geçen ilk yarış sonrası şöyle dedi: "Kısa süre önce Alonso ile telefon görüşmesi yaptım. Renault'nun pozisyonunun bu olduğunu bilse bile üzgündü."

"Tamamen gelecek yıla odaklanmaları gerekiyor."

"Fren kanalına bir plastik poşetin girmesinden ötürü çok şanssızdı, ancak sıralama turlarındaki başarısı, aracın değerinden çok daha yüksekti."

"Şahsen Renault-Alpine'in bu yıl 12-15. sıralar arasında yer alabileceğine inanıyorum."

"Umarım gelecek yıla odaklanırlar. Bu sayede Alonso'nun hak ettiği şekilde daha iyi bir araca sahip olurlar."

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Editör Kemal Şengül

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