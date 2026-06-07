Briatore: "Alpine aracının eksikliğini Verstappen bile kapatamaz"

Sezonun ilk beş yarışının ardından Alpine, 35 puanla şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Flavio Briatore'ye göre bu tablo yeterli değil. Özellikle sıralama turlarında Alpine'in en hızlı aracının McLaren'a göre ortalama 0.7 saniye geride kaldığını belirtiyor.

Briatore şu ifadeleri kullandı: "Daha iyiyiz ama bu şekilde mutlu değilim. Elimizdeki paketle çok daha iyisini yapmalıydık."

"McLaren bizle aynı motora sahip, Mercedes de aynı motora sahip ve biz 0.6-0.7 saniye gerideyiz."

"Gelişiyoruz ama istediğim hızda değil."

Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine F1 Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Briatore, sürücünün belirli bir seviyeye kadar fark yaratabileceğini ancak mevcut açıkta bunun yeterli olmayacağını söyledi: "Sürücü, araç üzerindeki en son etkendir.”

"Elbette Max gibi bir pilot size 0.2-0.3 saniye kazandırabilir. Ama siz zaten 0.7-0.8 saniye gerideyseniz, hiçbir pilot bunu kapatamaz."

"Şu anda en önemli şey araç.”

"Pit stoplar üzerinde çalışmalıyız, aerodinamiği çok daha iyi hale getirmeliyiz."

"Ancak bundan sonra sürücüler hakkında konuşabiliriz."