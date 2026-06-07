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Formula 1 Monako GP

Briatore: "Alpine aracının eksikliğini Verstappen bile kapatamaz"

Flavio Briatore, Max Verstappen dahil griddeki hiçbir pilotun Alpine'in mevcut performans açığını tek başına kapatamayacağını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sezonun ilk beş yarışının ardından Alpine, 35 puanla şampiyonada beşinci sırada yer alıyor. 

Flavio Briatore'ye göre bu tablo yeterli değil. Özellikle sıralama turlarında Alpine'in en hızlı aracının McLaren'a göre ortalama 0.7 saniye geride kaldığını belirtiyor.

Briatore şu ifadeleri kullandı: "Daha iyiyiz ama bu şekilde mutlu değilim. Elimizdeki paketle çok daha iyisini yapmalıydık."

"McLaren bizle aynı motora sahip, Mercedes de aynı motora sahip ve biz 0.6-0.7 saniye gerideyiz."

"Gelişiyoruz ama istediğim hızda değil."

Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine F1

Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine F1

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Briatore, sürücünün belirli bir seviyeye kadar fark yaratabileceğini ancak mevcut açıkta bunun yeterli olmayacağını söyledi: "Sürücü, araç üzerindeki en son etkendir.”

"Elbette Max gibi bir pilot size 0.2-0.3 saniye kazandırabilir. Ama siz zaten 0.7-0.8 saniye gerideyseniz, hiçbir pilot bunu kapatamaz."

"Şu anda en önemli şey araç.”

"Pit stoplar üzerinde çalışmalıyız, aerodinamiği çok daha iyi hale getirmeliyiz."

"Ancak bundan sonra sürücüler hakkında konuşabiliriz."

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