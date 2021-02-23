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Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

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, Editör

Flavio Briatore, Fernando Alonso'yu geçirdiği kaza öncesinde defalarca bisiklet antrenmanını trafiğe kapalı alanlarda yapması gerektiği konusunda uyardığını ancak İspanyol pilotun kendisini dinlemediğini dile getirdi.

paylaşım
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Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Fernando Alonso, bisiklet antrenmanı yaparken geçirdiği kaza sonrası çenesini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı.

Kazadan ötürü dudağı patlayan Alonso, ön taraftaki iki dişi kırıldı. Yine de Alonso, geçmişte Nick Hayden örneği göz önüne alındığında, sadece bunlarla kurtulduğu için şanslıydı. 

Alonso, bu yıl Formula 1'e döneceği için çok sıkı antrenmanlar yapıyor ve sık sık bisiklet antrenmanı yaptığı görülüyor.

Alonso'nun yakın arkadaşı ve eski takım patronu Flavio Briatore, Alonso'yu bisiklet sürüşleri uyardığını dile getirdi.

Briatore, İspanyol pilotun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SpeedWeek'e konuşan Briatore, "Fernando ilk birkaç gün hiç konuşamadı. Ancak bunun sebebi yaralanmaları değil, göz hizasına kadar uzanan özel bir yüz maskesi takıyor olmasıydı. Böyle bir kazada sadece iki dişini kırdığı için çok şanslıydı."

"Yeniden antrenman yapmaya başladı ve hızla iyileşmeye devam ediyor. 12 Mart'ta başlayacak kış testlerine katılmasının önünde herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fernando o tarihe kadar hazır olacak."

"Daha önce Fernando'yu yarış bisikletinden inmesi ve yolda sürüş yapmanın tehlikeleri konusunda uyarmıştım. Daha az aracın olduğu dağlara tırmanmak ve bir dağ bisikletiyle antrenmanı yapmak daha iyi."

"Ancak beni duymak istemedi. Bir defasında onu garaja kilitlemekle tehdit ettim!" dedi.

Alonso dün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve antrenmanlarına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

 
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Editör Kemal Şengül

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