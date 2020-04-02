Briatore: "Alonso'nun McLaren'daki son döneminde takım tam bir felaketti"

2015'te McLaren'a geçmesinin ardından podyum ve galibiyet savaşından uzakta kalan Alonso, takımda geçirdiği dört yılda istediği sonuçları bir türlü alamamıştı.

Honda motoruyla yaşanan sorunlar ve 2018'de Renault motoruna geçilmesine rağmen aracın yeterli hızda olmamasının ardından İspanyol sürücü hem takımdan ayrılmış hem de Formula 1'den emekli olmuştu.

Ancak Alonso ayrıldıktan sonra McLaren, son yıllardaki en iyi sezonunu geçirdi ve Brezilya'da podyuma dahi çıktı.

Fakat Flavio Briatore, Alonso'nun yarıştığı dönemde McLaren'ın tam anlamıyla "felaket" durumda olduğunu söyledi.

Eski Renault patronu ve Alonso'nun menajeri Briatore, "Fernando, Formula 1'deki son yılında mutsuz bir adamdı ve şimdi mutlu bir adam."

"Bütün bu yarışların tadını çıkarıyor. Onunla konuşurken her zaman iyi bir ruh halinde ve her zaman gülümsüyor."

"Formula 1'deki son iki yılında rekabetçi bir aracı ya da bekleyecek kadar tutkusu yoktu. McLaren da dünyanın en iyi organize olmuş takımı değildi."

"Şimdi takım daha iyiye gidiyor ve Fernando mutlu. O safkan bir yarışçı."

"McLaren-Honda projesi başarısız oldu. Schumacher'in Cosworth'le, Alonso'nun Honda ile yaşadıklarına benzer bir sorunu vardı. Cosworth yeterince para yatırmadı ve bu yüzden Benetton olarak Renault ile anlaştık."

"Japonlar'ın zamana ihtiyacı vardı ama şimdi gördüğünüz gibi iyi geliyorlar, çünkü onlar maraton koşucuları gibiler."

"Doğrusu o dönemde sorun sadece motor değildi, tüm takım karmaşa içindeydi. Indy 500 yapmak istediler... Dikkat dağıtıcı şeyler vardı ve hiç kimse F1'e odaklanmadı. " dedi.