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Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Fernando Alonso'nun en yakınlarından biri olan Flavio Briatore, İspanyol pilotun Aston Martin'e geçiş kararında bizzat rol oynadığını açıkladı.

Altay Gök
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Flavio Briatore

Benetton ve Renault'nun eski takım patronu Briatore, kariyerinin ilk döneminden beri destek verdiği ve gelişimine büyük katkıda bulunduğu Alonso'nun menajerliğini yapıyor.

İkinci McLaren dönemine 2018 sezonunun ardından emekli olarak nokta koyan Alonso, iki sezon sonra geri dönüş kararı aldı ve Alpine ile pistlere döndü.

Pek de istediği gibi gitmeyen iki sezonun ardından şok bir karar alan ve emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in yerine Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun ilk kez doğru bir karar verdiği söylenebilir, nitekim sezonu beş yarışta dört podyumla açmasının ardından şu anda şampiyonada üçüncü!

Briatore'ye göre Alonso'nun takım değiştirme kararında iki önemli transfer kilit rol oynamakta: Red Bull'dan gelen Dan Fallows ve Mercedes'ten gelen Eric Blandin! 

İtalyan yayın organı Il Riformista'ya konuşan Briatore, "[Fernando], geçen yıla kadar rekabetçi olmayan Aston Martin ile şampiyonanın gerçek sürprizi konumunda." 

"Takım önce Red Bull'un, sonra da Mercedes'in iki numarasını takıma katmayı başardı. Silverstone'daki teknoloji üssüne ve fabrikaya da büyük yatırımlar yapmaktalar." 

"Fernando'yu Aston Martin'e katılmaya zorlama sebebim de bu."

"Beklenmedik bir şey olmazsa şampiyonanın sonucu zaten belli. Red Bull farklı bir dünyada, Verstappen'in de gücü ve kimliği var. Şampiyonluk zaten onun.

"[Red Bull] güçlü gidiyor çünkü birlikte daha iyi çalışıyorlar ve Adrian Newey gibi gerçek bir dehaya sahipler."

"Yine de Monte Carlo gibi bazı pistler büyük sürprizlere yol açabilir." dedi.

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