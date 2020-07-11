Briatore: "Racing Point Alonso için bir seçenekti ama onun evi Renault"

Fernando Alonso, çarşamba günü itibariyle 2021 yılında Renault ile Formula 1'e döneceğini resmen açıkladı.

İspanyol pilotun adı Aston Martin/Racing Point'le de anılıyordu ancak tercihini 2005 ve 2006'da birlikte şampiyon olduğu Fransız üreticiden yana kullandı.

Alonso'nun yakın dostu ve menajeri Flavio Briatore, Racing Point seçeneğiyle ilgili şöyle konuştu: “Bu yıl harika bir araçları var ve Ferrari'ye karşı savaşabiliyorlar. Ayrıca Stroll ile harika bir ilişkimiz var, ancak Renault Fernando'nun evi.”

Briatore, Alonso ile birlikte Renault'ya döneceği haberlerini ise yalanladı.

İtalyan patron La Gazzetta de Sport'un konu hakkındaki sorusuna, "Fernando'nun bana ihtiyacı varsa ona yardım etmeye hazırım. Ama kendim Formula 1 takımına geri dönmek istemiyorum. 2021'de Alonso dönecek, Briatore dönmeyecek." yanıtını verdi.

Briatore, 39 yaşındaki Alonso'nun çok motive ve güçlü olduğunu söyledi.

"McLaren'daki günlerine kıyasla beş kilo verdi. Araçları sürmek, üç ya da dört yıl öncesine göre çok daha kolay. Fernando da son derece motive ve fiziksel olarak formda. Formula 1'den ayrı geçen iki yıl, onu olumsuz şeylerden arındırdı."

Briatore, Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo'nun projeye tam destek verdiğini söyledi.

"Luca çok yardımcı olacak, ona olan inancım tam. Herkesi motive edecek ve tüm takıma muazzam bir katkıda bulunacak. Tekrar kazanacağız."