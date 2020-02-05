Briatore: "Alonso, kazanabileceği bir araç olursa dönecek"

Fernando Alonso, F1 Racing'le yaptığı son röportajında gelecek yıl spora dönmek istediğini çünkü burada bitmemiş bir işi olduğunu söylemişti.

İspanyol sürücünün hangi takımla dönüş yapacağı bilinmiyor ancak elinde çok fazla seçenek olmadığı da bir gerçek.

Red Bull kendisine kapıyı kapatırken, mevcut pilotlarıyla mutlu olan McLaren ihtimali de oldukça düşük.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in yeri için aday konumunda yer alan Alonso, Mercedes'te Lewis Hamilton'ın ayrılması halinde seçenek olabilir. Ancak en gerçekçi seçenek Renault olacak. Alonso, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Renault ile galibiyet aldığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Ancak Alonso'ya yakınlığıyla bilinen Flavio Briatore, sadece kazanabilecek bir araca sahip olursa İspanyol pilotun F1'e döneceğini söyledi.

Briatore, "Fernando ile konuştum. Formula 1'e dönebileceğini söyledi. Fakat sadece üst düzey bir ekipte yarışırsa bunu yapar."

"Şu an bakarsak bu takımlar; Ferrari, Mercedes ve Red Bull."

"Aksi takdirde dönüşü hiçbir anlam ifade etmeyecek." dedi.

2005-2006 dünya şampiyonu Alonso son zaferini 2013 yılında alırken, son podyumunu 2014'te almıştı.