Briatore: "Alonso, Formula 1'e dönmeye hazır"

Fernando Alonso'nun ismi son yıllarda hep Ferrari ile anılsa da, İtalyan takım tercihini Carlos Sainz'dan yana kullandı.

Şimdi Alonso'nun Renault ile görüşme halinde olduğu biliniyor ancak böyle bir hamlenin ne kadar gerçekçi olacağı bilinmiyor.

Alonso'ya yakın kaynaklar, İspanyol pilotun geri dönüşe, öncesine kıyasla çok daha yakın olduğunu iddia ediyorlar.

Flavio Briatore de Alonso'nun dönebileceğini doğruladı ancak sezonun gidişatını görmek istediklerini belirtti.

"Fernando şimdi çok motive. Formula 1'den ayrı geçen yıl onu güçlendirdi ve kendisini arındırdı. Onu artık daha sakin görüyorum. Artık geri dönmeye hazır."

"Neler olduğunu takip ediyoruz. Önümüzde hâlâ gerçekleşmesi gereken bir sezon olduğunu unutmamalıyız."

"En azından sezonun yapılabileceğini umut ediyoruz. Şu anda sadece bekleyebiliriz ama artık başlamalıyız. Sonuçta doktorlar virüsü öğrendiler ve bulaşması durumunda dahi devam etmeliyiz."

Sebastian Vettel de sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve nereye gideceği belirsiz.

Braitore, Vettel'in ne yapacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Ferrari'nin kararının zamanlamasına biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü önümüzde daha koca bir yıl, gerçekleşmesi gereken 2020 sezonu var. Şimdi 2021'den bahsediyoruz. Vettel'in Mercedes'e gideceğini zannetmiyorum ve Ferrari de artık mümkün değil. Mercedes'e bakarsak Bottas ile birlikte harika bir Hamilton var. Bunu değiştirmek mantıklı mı?"

"Renault seçeneğini bilmiyorum ve tekrar ediyorum, henüz çok erken. Dünyanın nasıl geliştiğini görmek zorundayız." yanıtını verdi.