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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

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Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
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, Editör

Eski Renault patronu Flavio Briatore, Fernando Alonso'nun gelecek yıl ve sonrasında başarılı bir performans göstereceğinden emin.

Eski Benetton ve Renault patronu Flavio Briatore, Çarşamba akşamı İspanyol Antena 3'ün El Hormiguero programına çıktı.

70 yaşındaki Briatore, Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünde rol oynadığını doğruladı.

Son iki sezonu kenarda geçiren 2005 ve 2006 dünya şampiyonu Alonso, 2021'de F1'e dönecek. 

Briatore uzun yıllar boyunca İspanyol sürücünün menajerliğini yaptı ve bugün hâlâ çok yakın bir ilişkileri var.

Briatore, "Evet, ortak projemizdi, üzerinde birlikte çalıştık. Daha önce de birlikte inanılmaz şeyler başardık, bunlar harika anılar. Onu çok seviyorum, o özel bir pilot ve geri döndüğü için çok mutluyum.

"En iyilerden biri olmaya devam ediyor, motive ve fiziksel olarak hazır. Ve İspanya için de harika olacak. "

"Dediğim gibi, mutluyum. O en iyi sürücülerden biri ve eminim 2021'de bunu kanıtlayacak. Çok iyi durumda ve çok motive."

Briatore, Alonso ile ilk karşılaşmasını da hatırlattı. O dönem Alonso 18 yaşındaydı ve daha önce hiç F1 aracı sürmemişti.

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid

Fernando Alonso, McLaren, with Flavio Briatore on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Briatore, "Alt kategorilerde çok hızlıydı. Bu çocuğun inanılmaz bir şey olduğunu ve bu tür insanların çok nadir geldiğini fark ettim."

"İlk tanıştığımızda 18 yaşındaydı. Onu, konuşabilmemiz için hemen ofisime götürdüm ve sözleşmeyi önüne koydum."

"Sonra, 'bunu ciddi şekilde incelemeliyim' dedi ve kısa bir süre sonra kalemi alıp imzaladı."

"Fernando'nun yeteneği hemen ortaya çıktı. Çok çalışkan ve çok nazik. Doğrusu onunla bir aile gibiyiz. " 

"Günümüzde her şey değişiyor ve sürücüler artık Fernando'nun yarıştığı dönemdekiyle aynı değiller. Hayat farklılaşıyor, birbirlerinden farklı olmayan genç adamlar geliyor. Zamanla kendi karakterlerini ve mücadele yaklaşımlarını gösteriyorlar. Şimdi her şey çok daha organize ve şirketlere bağlı."

"Ancak asıl haber, Fernando'nun Renault ile geri dönmesi. "

Briatore yakın zamanda bir koronavirüse yakalandığı için hastaneye kaldırılmıştı.

Bunu da yorumlayan Briatore, "Basında bu konuda inanılmaz bir panik vardı. Hastanede iyileşirken, benim öldüğümü yazdılar!"

"Zatürre gibiydi. Beş gün hastanede kaldım ve ardından üç hafta karantinada evde kaldım." dedi.

Briatore, günümüz sürücülerini ise şöyle yorumladı: "Formula 1'den ayrıldığımdan bu yana her şey değişti. Sürücüler eskisi gibi değiller. Taraftarlar sokakta yarış kıyafeti olmayan bir pilot gördüklerinde onu tanımıyorlar bile. Daha öne şampiyonada parlak karakterler vardı. Şimdi her şey şirketler tarafından organize ediliyor." 

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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