Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Alpine, 2026 sezonuyla birlikte başlayan yeni Mercedes güç ünitesi ortaklığıyla bu sezon çok net bir ivme yakaladı. Güç ünitesinin sağladığı bu avantaj, pilotlar Pierre Gasly ve Franco Colapinto’nun da yeteneklerini pist üstünde çok daha rahat sergilemelerine olanak tanıdı.

Özellikle geçen yılki çaylak sezonunda koltuğu sallantıda olan genç Arjantinli Colapinto, bu yıl rekabetçi bir araçla aldığı güçlü sonuçların ardından takımdaki geleceğini sağlamlaştırmış durumda.

Her hafta sonu puan barajını zorlayan bu iddialı performanslara rağmen, takımın lideri Flavio Briatore, gelecek konusunda ayaklarını yere son derece sağlam basıyor.

Barselona Grand Prix'si öncesinde Sky Italia’ya özel bir röportaj veren Alpine Takım Patronu Briatore, Enstone merkezli ekibin 2027 sürücü pazarındaki stratejisini açık sözlülükle masaya yatırdı.

Franco Colapinto, Alpine Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Takımı bir sonraki seviyeye taşımak için bir dünya şampiyonunun veya yıldız ismin peşine düşüp düşmeyeceği sorulan İtalyan yönetici, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda önceliğim kesinlikle bu değil.”

“Bir pilotun size ekstra iki veya üç ondalık saniye kazandırması elbette çok önemlidir; ancak dünyada tek başına çıkıp size tur başına bir saniye kazandırabilecek hiçbir pilot yok.”

“Bizim asıl önceliğimiz aracı teknik olarak geliştirmek. Adım adım ilerlemek zorundayız. Bir dünya şampiyonunu takımınıza alıp, galibiyet savaşı veremeyecek bir araca oturtamazsınız.”

“Sırf beşinci olmak için gridin en tepesindeki bir pilotla sözleşme imzalamanın hiçbir anlamı yok. Şimdi yapmamız gereken şey, elde ettiğimiz bu ivmeyi istikrarlı bir hale dönüştürmek."

Gelecekte şampiyonluk potansiyeline sahip bir araç ürettiklerinde büyük bir ismi takıma getirmeyi kendisinin de çok isteyeceğini belirten Briatore, yol haritalarını şu sözlerle özetledi: "Sezon henüz bitmedi. İlk dört takımla aramızdaki farkı kapatmak için limitleri zorlamaya devam etmeliyiz.”

“Şu anki tek amacımız rakiplerle aramızdaki farkı olabildiğince azaltmak.”

Flavio Briatore, Alpine Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Ne zaman en iyilerin sadece bir veya iki ondalık saniye gerisinde olan bir araca sahip olursak, işte o zaman pilot gerçekten fark yaratabilir.”

“İşte o noktada büyük bir isme yatırım yapmak kritik hale gelir; çünkü pilotun getireceği o üç-dört ondalık saniyenin şampiyonluk yarışında gerçekten bir ağırlığı olur. Ancak bugün bunları konuşmak için hâlâ çok erken.”

“Belki ağustosa geldiğimizde çok daha farklı bir konumda oluruz. Ben şu ana kadar çok net ve hassas bir program uyguladım ve bu program dahilindeki tüm hedeflerimize ulaştık.”

“Bir sonraki adımımız, teknik olarak hedeflediğimiz referans noktalara çok daha yakın bir araç üretmek olacak."