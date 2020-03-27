Briatore: "2007'de Alonso'ya McLaren'a gitmemesini söyledim"

2005 ve 2006'da Fernando Alonso ile şampiyonluk yaşarken İspanyol sürücünün takım patronu olan Briatore, aynı zamanda Alonso'nun menajeriydi ve McLaren'a geçme kararı aldığında durumun kötüye gideceğinin farkında olduğunu söyledi.

Briatore, "McLaren'a gitti ve açıkçası bundan ötürü mutlu değildim. Çünkü bu, Schumi'nin Ferrari'ye gitmesi gibi değildi. Fernando, McLaren'a gidiyordu ve Fernando için McLaren asla bir rüya olmamıştı."

“Ona özellikle diyordum, 'bak, yeni bir çocuk var' ve yeni çocuk Lewis Hamilton'dı. Yeni çocuk Ron Dennis'in cebindeydi, tıpkı Fernando ve benim gibi! Ona 'Ve sana garanti veriyorum, kavga edeceksin ve o çocuk Ron Dennis tarafından korunacak' dedim."

Briatore, Alonso'nun kendisinin çekincelerinin farkında olduğunu, ancak hızının olası siyasi olayların üstesinden gelebilecek kadar iyi olduğuna inandığını söyledi.

Alonso'nun bu endişeleri nasıl karşıladığı sorulduğunda, Briatore şöyle cevap verdi: "Bana 'Hayır, hayır, hayır. Daha hızlıyım' dedi. Ama Ron Dennis de dahil olmak üzere hiç kimse Lewis Hamilton'ın ne kadar hızlı olduğunu anlamadı."

“Çünkü Ron Dennis, Hamilton'ın ne kadar hızlı olduğunu anlasaydı, Fernando'ya verdiği parayı ödemezdi. Elimde çok hızlı bir pilotum varsa, neden başka birine ihtiyacım olsun ki? Ve bu büyük bir savaştır."

Briatore, Ron Dennis ve Alonso arasındaki ilişkinin 2007'de dibe vurmasıyla birlikte olaya müdahale etmemeyi seçtiğini söyledi.

"Ron Dennis her şeyi kendi başına yaptı (mahvetti), ona yardım etmenize gerek yok. Sadece izliyordum ve o zaten her şeyi yapmıştı."

"İlk iki yarıştan sonra lastik değişirken ilk önce Hamilton ve sonra Alonso'nun lastiği değişti, bu yeterliydi çünkü Fernando'yu biliyordum..."

Briatore, Alonso 2021 yılında en iyi takımlardan birisinde yarışırsa, İspanyol sürücünün başarılı olacağından hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

"%100. O bir Rottweiler. Yani %100. Göreceğiz. Neler olacak bilmiyorum. Pek çok pilotun sözleşmesi bitiyor ve insanlar başka yerlere doğru gidiyor. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz."

"Fernando'yu, yarışa başlarken yarışı kazanmak için en az %50 şansa sahip olan bir takımda görmek istiyorum. Ama böyle çok fazla takım yok; Mercedes, Ferrari ve Red Bull var."