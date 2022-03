Brezilya'da meclis, Hamilton'a fahri vatandaşlık vermeyi değerlendiriyor

Lewis Hamilton, Formula 1'e adım attığı günden bu yana Brezilya'daki Interlagos pistinde birçok unutulmaz an yaşadı. 2007'de ilk çaylak şampiyon olma şansını yitirdiği ve bir sene sonra, 2008'de ilk şampiyonluğunu ilan edip yarım kalan işi tamamladığı pist burasıydı -son virajda Timo Glock'u geçerek şampiyonluğu elde etmesi sebebiyle bu yarış unutulmazlar arasına girmeyi başardı.

Hamilton, 2021 Brezilya GP'sini de unutulmaz bir yarış haline getiren isim oldu. Sprint yarışında 20. sıradan başlayıp 5. sıraya kadar tırmanan Hamilton, yarışı da 10. sıradan başlayıp kazanmayı başarmıştı.

Fakat arka planda Brezilya ile olan ilişkisi sadece Interlagos ile sınırlı değil, çok daha farklı. Hamilton, çocukluğundan bu yana çok büyük bir Ayrton Senna hayranı, bu da onunla Brezilya halkı arasında doğal bir köprü kurmakta. Hamilton, geçtiğimiz sezon Brezilya'da galip gelmesinin ardından Brezilya bayrağı ile zafer turu atmış, podyuma da bayrak ile çıkarak pistte bulunan binlerce taraftara büyük bir jest yapmıştı.

Kurulan tüm bu özel bağların ardından, Brezilya bayrağının Lewis Hamilton'ın kendi bayrağı haline gelmesi ihtimali bulunuyor. Hamilton, yakında fahri Brezilya vatandaşı olabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium with a Brazilian flag

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images