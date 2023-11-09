Brezilya'da günün pilotunun Norris olması Brundle'ı şaşırtmış

2016 yılında tanıtılan 'Formula 1'in Günün Pilotu' uygulamasında taraftarlar, çevrimiçi şekilde yarışın en iyi pilotunu seçiyor.

Buna göre taraftarlar yarışı kazanan ya da podyuma çıkan isimlerden ziyade, o yarışta kimi 'yıldız' gördüyse o pilota oy veriyor.

2023 yılında McLaren pilotu Norris 5 kez günün pilotu seçilirken, Max Verstappen ve takım arkadaşı Checo Perez üç kez günün pilotu seçildi.



Max Verstappen'in 17 yarış kazandığını düşünürsek, taraftarlar için yarışta birinci olmanın belirleyici bir neden olmadığını gösteriyor.

Eski F1 pilotu Martin Brundle, bu durumu -özellikle Norris'in Brezilya'da 'Günün Pilotu' olarak seçilmesini- büyüleyici buluyor.

Martin Brundle Sky Sport'taki yazısında, "Lando Norris en hızlı tur puanını da aldı ve yüzde 26.7 oyla bir kez daha taraftarlar tarafından 'Günün Sürücüsü' seçildi"

"Son iki sezonu domine ettiği gibi hafta sonunu da domine eden ve 52 zaferle Alain Prost'u geride bırakan Verstappen ise oyların sadece yüzde altısını alarak en popüler dördüncü pilot oldu."

"Ne kadar kişi oy verdi bilmiyorum ama bunu etkileyici buluyorum.'' dedi.