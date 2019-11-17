Brezilya'da günün pilotu Verstappen
paylaşım
yorumlar
17 Kas 2019 19:18
Max Verstappen, harika performansının ardından Brezilya'da günün pilotu seçildi.
Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta iki kez Lewis Hamilton'ın ardına düşse de rakibini geçerek yarışı kazanmayı başarmıştı.
Verstappen böylelikle bu yılki üçüncü zaferini aldı ve harika performanslarına bir yenisini daha ekledi.
Hollandalı pilot bu performansının ardından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avustralya
|Valtteri Bottas
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Çin
|Alexander Albon
|Azerbaycan
|Valtteri Bottas
|İspanya
|Max Verstappen
|Mónako
|Max Verstappen
|Kanadá
|Sebastian Vettel
|Fransa
|Lando norris
|Avusturya
|Max Verstappen
|Büyük Britanya
|Charles Leclerc
|Almanya
|Max Verstappen
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Lando norris
|İtalya
|Charles Leclerc
|Singapur
|Sebastian Vettel
|Rusya
|Sebastian Vettel
|Japonya
|Valtteri Bottas
|Meksika
|Max Verstappen
|Amerika
|Alexander Albon
|Brezilya GP
|
Max Verstappen
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|24
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Romain Grosjean
|2
|Sergio Pérez
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|
2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
Sonraki haber
Önceki haber
Brezilya GP: Verstappen kazandı, Ferrari pilotları çarpıştı, Gasly podyuma çıktı!
Sonraki haber
Video: Vettel - Leclerc kazası
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
Brezilya'da günün pilotu Verstappen
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov