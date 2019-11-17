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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Brezilya'da günün pilotu Verstappen

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Brezilya'da günün pilotu Verstappen
17 Kas 2019 19:18

Max Verstappen, harika performansının ardından Brezilya'da günün pilotu seçildi.

Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta iki kez Lewis Hamilton'ın ardına düşse de rakibini geçerek yarışı kazanmayı başarmıştı.

Verstappen böylelikle bu yılki üçüncü zaferini aldı ve harika performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Hollandalı pilot bu performansının ardından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
 Avustralya   Valtteri Bottas 
bahrein Bahreyn  Mónaco Charles Leclerc
China Çin  tailandia Alexander Albon
Azerbaiyán Azerbaycan   Valtteri Bottas 
España İspanya   Max Verstappen
Mónaco Mónako   Max Verstappen
Canadá Kanadá  Alemania Sebastian Vettel
Francia Fransa   Lando norris
Austria Avusturya   Max Verstappen
United Kingdom Büyük Britanya  Mónaco Charles Leclerc
Germany Almanya   Max Verstappen
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Lando norris
Italy İtalya  Mónaco Charles Leclerc
Singapore Singapur  Alemania Sebastian Vettel
Russian Federation Rusya  Alemania Sebastian Vettel
Japan Japonya   Valtteri Bottas 
 Meksika   Max Verstappen
United States Amerika  tailandia Alexander Albon
Brazil Brezilya  GP
  Max Verstappen

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 24
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
 Romain Grosjean 2
 Sergio Pérez 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
tailandia Alexander Albon

2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
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