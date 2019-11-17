Brezilya'da günün pilotu Verstappen

Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta iki kez Lewis Hamilton'ın ardına düşse de rakibini geçerek yarışı kazanmayı başarmıştı.

Verstappen böylelikle bu yılki üçüncü zaferini aldı ve harika performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Hollandalı pilot bu performansının ardından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

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