Brezilya'da günün pilotu Norris oldu
Lando Norris, Brezilya'da sergilediği performans sonrası taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa gerilerden başlayan Lando Norris, güçlü bir startla ikinci sıraya çıkmış ve yarış boyunca Max Verstappen'i kovalamıştı.
Damalı bayrağı ikinci sırada gören İngiliz pilot, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
2023'te günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónaco
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
|Katar
|Oscar Piastri
|Amerika
|Lando Norris
|Meksika
|Lando Norris
|Brezilya
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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