Brezilya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Red Bull, Brezilya'da bu yılki en hızlı pit stopuna imza attı ve yarışın da en hızlı pit stop yapan ekibi oldu.
São Paulo'daki yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerlerinden geldi. Avusturyalı ekip, 23. turda Sergio Pérez'in lastiklerini 2.04 saniyede değiştirdi.
Takımlar yarış boyunca toplamda 44 pit stop yaptı. En uzunu Max Verstappen'in 10.77 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|S. Perez
|2.04
|23
|25
|2. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.10
|54
|18
|3. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.13
|40
|-
|4. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.17
|52
|15
|5. Ferrari
|C. Sainz
|2.18
|36
|12
|6 Ferrari
|C. Leclerc
|2.23
|21
|10
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|2.23
|44
|-
|8. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.31
|35
|-
|9. Ferrari
|C. Sainz
|2.38
|53
|-
|10 Red Bull
|S. Perez
|2.38
|47
|-
|11. Williams
|N. Latifi
|2.46
|52
|8
|12. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.46
|19
|-
|13. Aston Martin
|L. Stroll
|2.48
|29
|6
|14. Williams
|A. Albon
|2.48
|47
|4
|15 Alpine
|E. Ocon
|2.49
|24
|2
|16. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.50
|20
|-
|17. Williams
|A. Albon
|2.51
|25
|-
|18 Alpine
|F. Alonso
|2.58
|14
|1
|19. Aston Martin
|L. Stroll
|2.62
|48
|-
|20. Mercedes
|L. Hamilton
|2.73
|48
|-
|21.Alpine
|F. Alonso
|2.74
|52
|-
|22. Mercedes
|G. Russell
|2.83
|49
|-
|23 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.00
|24
|-
|24. Mercedes
|G. Russell
|3.05
|24
|-
|25 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.08
|16
|-
|26 Red Bull
|M. Verstappen
|3.16
|48
|-
|27. Aston Martin
|S. Vettel
|3.17
|45
|-
|28. Ferrari
|M. Schumacher
|3.24
|24
|-
|29. Aston Martin
|S. Vettel
|3.30
|26
|-
|30. Mercedes
|L. Hamilton
|3.31
|29
|-
|31. McLaren
|L. Norris
|3.33
|45
|-
|32. Williams
|A. Albon
|3.34
|4
|-
|33.Alpine
|E. Ocon
|3.38
|47
|-
|34.Williams
|N. Latifi
|3.51
|32
|-
|35 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.80
|45
|-
|36 Alfa Romeo
|G. Zhou
|4.07
|37
|-
|37. Red Bull
|C. Sainz
|4.10
|17
|-
|38. Haas
|M. Schumacher
|4.18
|46
|-
|39 Alpine
|F. Alonso
|6.13
|35
|-
|40. McLaren
|L. Norris
|8.03
|24
|-
|41. Williams
|N. Latifi
|8.05
|20
|-
|42. Ferrari
|C. Leclerc
|8.98
|7
|-
|43. Red Bull
|M. Verstappen
|10.03
|7
|-
|44. Red Bull
|M. Verstappen
|10.77
|23
|-
İlk 21 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 526 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.
McLaren 384 puanla ikinci, Ferrari ise 249 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|526
|2. McLaren
|384
|3. Ferrari
|249
|4. AlphaTauri
|247
|5 Alpine
|205
|6. Aston Martin
|201
|7. Williams
|165
|8. Mercedes
|107
|9 Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|D. Ricciardo
|Meksika şehri
|1.98
|2 Red Bull
|S. Perez
|Brezilya
|2.04
|3 Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|4 Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|5. AlphaTauri
|Y.Tsunoda
|Brezilya
|2.10
|6. AlphaTauri
|Y.Tsunoda
|Brezilya
|2.13
|7 Red Bull
|S. Perez
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.13
|8. AlphaTauri
|S. Perez
|Amerika Birleşik Devletleri
|2.14
|9. AlphaTauri
|P. Gasly
|Brezilya
|2.17
|10 Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
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