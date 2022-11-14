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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Brezilya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Red Bull, Brezilya'da bu yılki en hızlı pit stopuna imza attı ve yarışın da en hızlı pit stop yapan ekibi oldu.

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Brezilya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
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São Paulo'daki yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerlerinden geldi. Avusturyalı ekip, 23. turda Sergio Pérez'in lastiklerini  2.04 saniyede değiştirdi.

Takımlar yarış boyunca toplamda 44 pit stop yaptı. En uzunu Max Verstappen'in 10.77 saniyelik pit stopuydu.

Brezilya'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1 Red Bull S. Perez 2.04 23 25
2. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.10 54 18
3. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.13 40 -
4. AlphaTauri P. Gasly 2.17 52 15
5. Ferrari C. Sainz 2.18 36 12
6 Ferrari C. Leclerc 2.23 21 10
7. Ferrari C. Leclerc 2.23 44 -
8. AlphaTauri P. Gasly 2.31 35 -
9. Ferrari C. Sainz 2.38 53 -
10 Red Bull S. Perez 2.38 47 -
11. Williams N. Latifi 2.46 52 8
12. AlphaTauri P. Gasly 2.46 19 -
13. Aston Martin L. Stroll 2.48 29 6
14. Williams A. Albon 2.48 47 4
15 Alpine E. Ocon 2.49 24 2
16. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.50 20 -
17. Williams A. Albon 2.51 25 -
18 Alpine F. Alonso 2.58 14 1
19. Aston Martin L. Stroll 2.62 48 -
20. Mercedes L. Hamilton 2.73 48 -
21.Alpine F. Alonso 2.74 52 -
22. Mercedes G. Russell 2.83 49 -
23 Alfa Romeo V. Bottas 3.00 24 -
24. Mercedes G. Russell 3.05 24 -
25 Alfa Romeo G. Zhou 3.08 16 -
26 Red Bull M. Verstappen 3.16 48 -
27. Aston Martin S. Vettel 3.17 45 -
28. Ferrari M. Schumacher 3.24 24 -
29. Aston Martin S. Vettel 3.30 26 -
30. Mercedes L. Hamilton 3.31 29 -
31. McLaren L. Norris 3.33 45 -
32. Williams A. Albon 3.34 4 -
33.Alpine E. Ocon 3.38 47 -
34.Williams N. Latifi 3.51 32 -
35 Alfa Romeo V. Bottas 3.80 45 -
36 Alfa Romeo G. Zhou 4.07 37 -
37. Red Bull C. Sainz 4.10 17 -
38. Haas M. Schumacher 4.18 46 -
39 Alpine F. Alonso 6.13 35 -
40. McLaren L. Norris 8.03 24 -
41. Williams N. Latifi 8.05 20 -
42. Ferrari C. Leclerc 8.98 7 -
43. Red Bull M. Verstappen 10.03 7 -
44. Red Bull M. Verstappen 10.77 23 -

 

İlk 21 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 526 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.

McLaren 384 puanla ikinci, Ferrari ise 249 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 Red Bull 526
2. McLaren 384
3. Ferrari 249
4. AlphaTauri 247
5 Alpine 205
6. Aston Martin 201
7. Williams 165
8. Mercedes 107
9 Alfa Romeo 23
10. Haas 14

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise McLaren 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. McLaren D. Ricciardo Meksika şehri 1.98
2 Red Bull S. Perez Brezilya 2.04
3 Red Bull S. Perez Hollanda 2.09
4 Red Bull S. Perez İtalya 2.10
5. AlphaTauri Y.Tsunoda Brezilya 2.10
6. AlphaTauri Y.Tsunoda Brezilya 2.13
7 Red Bull S. Perez Amerika Birleşik Devletleri 2.13
8. AlphaTauri S. Perez Amerika Birleşik Devletleri 2.14
9. AlphaTauri P. Gasly Brezilya 2.17
10 Red Bull S. Perez İtalya 2.17
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