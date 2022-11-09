Brezilya vatandaşlığına kabul edilen Hamilton, bu onuru Senna'ya adadı

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2021 Brezilya GP'sinde galibiyete uzanmasının ardından podyumda Brezilya bayrağı açan ve ülkeye duyduğu sevgiyi dile getiren İngiliz pilotun bu hareketi, başta siyasetçiler olmak üzere ülke genelinde oldukça iyi karşılandı.

Yarıştan birkaç ay sonra kongre üyesi Andre Figueiredo tarafından verilen "Hamilton'ın fahri Brezilya vatandaşı olması" yönündeki teklif de mecliste kabul gördü ve Hamilton, Pazartesi yapılan bir törenle Brezilya vatandaşlığını aldı.

Geçmişte çocukluk kahramanı ve idolü Senna'nın anısını yaşatmak için birçok kez çaba sarf eden Hamilton, Interlagos'ta ise toplam üç kez galip gelmeyi başardı.

Başkent Brasilia'daki Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen törende konuşan Hamilton "Bu onuru gerçekten Ayrton Senna'ya adamak istiyorum. Ayrton'un ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına."

"Ayrton'u ilk kez yarışırken gördüğümde beş yaşındaydım, daha o an tıpkı onun gibi bir şampiyon olmak istediğimi anladım."

"Brezilya'yı da ilk kez aynı dönemde tanıdım, o günden beri FIFA'da Brezilya olarak oynamaya devam ediyorum!"

"Onun gözünden Brezilyalıların ne kadar tutkulu olduğunu, ülkenize duyduğunuz sevgi ve tutkunun ne kadar derinlere indiğini ve bunun ne kadar güzel olduğunu görebildim. Burada daha fazla zaman geçireceğim için çok heyecanlıyım."

"Buradaki herkese, bunu mümkün kılmak için dağları yerinden oynatan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlığa kabul edilmek için burada olmak gerçekten büyük bir onur." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de Hamilton'ın yaşadığı duygusal anlardan ötürü mutlu hisseden bir diğer isim.

Wolff, "Fahri Brezilya vatandaşlığına kabul edilmek Lewis için özel bir an."

"Ayrton Senna'yı kendilerinden biri olarak gören bir ülke tarafından tanınmak ve takdir edilmek, Lewis'in hem pistte, hem de sporumuzdaki çeşitliliğin savunucusu olarak elde ettiği inanılmaz başarıların gerçek bir ölçüsüdür."

"Ekibin her bir üyesi adına konuşuyorum... Lewis, seninle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Bugüne kadar birlikte başardıklarımız için 'Obrigado' ve bundan sonra başaracaklarımız için de heyecanlıyız." dedi.