Brezilya vatandaşlığına kabul edilen Hamilton, bu onuru Senna'ya adadı
Brezilya vatandaşlığına kabul edildiği için sevincini gizlemeyen Lewis Hamilton, bu gururu Ayrton Senna'ya ve ailesine adadı.
2021 Brezilya GP'sinde galibiyete uzanmasının ardından podyumda Brezilya bayrağı açan ve ülkeye duyduğu sevgiyi dile getiren İngiliz pilotun bu hareketi, başta siyasetçiler olmak üzere ülke genelinde oldukça iyi karşılandı.
Yarıştan birkaç ay sonra kongre üyesi Andre Figueiredo tarafından verilen "Hamilton'ın fahri Brezilya vatandaşı olması" yönündeki teklif de mecliste kabul gördü ve Hamilton, Pazartesi yapılan bir törenle Brezilya vatandaşlığını aldı.
Geçmişte çocukluk kahramanı ve idolü Senna'nın anısını yaşatmak için birçok kez çaba sarf eden Hamilton, Interlagos'ta ise toplam üç kez galip gelmeyi başardı.
Başkent Brasilia'daki Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen törende konuşan Hamilton "Bu onuru gerçekten Ayrton Senna'ya adamak istiyorum. Ayrton'un ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına."
"Ayrton'u ilk kez yarışırken gördüğümde beş yaşındaydım, daha o an tıpkı onun gibi bir şampiyon olmak istediğimi anladım."
"Brezilya'yı da ilk kez aynı dönemde tanıdım, o günden beri FIFA'da Brezilya olarak oynamaya devam ediyorum!"
"Onun gözünden Brezilyalıların ne kadar tutkulu olduğunu, ülkenize duyduğunuz sevgi ve tutkunun ne kadar derinlere indiğini ve bunun ne kadar güzel olduğunu görebildim. Burada daha fazla zaman geçireceğim için çok heyecanlıyım."
"Buradaki herkese, bunu mümkün kılmak için dağları yerinden oynatan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlığa kabul edilmek için burada olmak gerçekten büyük bir onur." dedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff de Hamilton'ın yaşadığı duygusal anlardan ötürü mutlu hisseden bir diğer isim.
Wolff, "Fahri Brezilya vatandaşlığına kabul edilmek Lewis için özel bir an."
"Ayrton Senna'yı kendilerinden biri olarak gören bir ülke tarafından tanınmak ve takdir edilmek, Lewis'in hem pistte, hem de sporumuzdaki çeşitliliğin savunucusu olarak elde ettiği inanılmaz başarıların gerçek bir ölçüsüdür."
"Ekibin her bir üyesi adına konuşuyorum... Lewis, seninle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Bugüne kadar birlikte başardıklarımız için 'Obrigado' ve bundan sonra başaracaklarımız için de heyecanlıyız." dedi.
Krack: "Pitt'in garaj ziyareti fazla uzun sürdü"
Shovlin, kısa vadede lastik battaniyelerinin kaldırılacağını düşünmüyor
Son Haberler
F1, bağımsız Sprint yarışı fikrini yeniden değerlendirecek
Formula 1, Sprint yarışlarının daha heyecanlı olması için onların ana yarışın gridini belirleyen yarış olmasından ziyade ayrı bir yarış olarak düzenlenmesi fikrini yeniden gündemine aldı.
Hamilton, kalan iki yarışta galibiyet beklemiyor
Son iki yarışta galibiyete ulaşabileceklerini düşünmeyen Lewis Hamilton, hayal kırıklığı yaşasa dahi sıkı çalışmalarından ötürü takımdaki herkesle gurur duyduğunu söylüyor.
Leclerc: "Ferrari şimdiden 2023 için ilerleme kaydetti"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kendisinin 2022'deki şampiyonluk mücadelesinde yeni şeyler öğrendiğini kabul ederken, Ferrari'nin de şimdiden 2023 için ilerleme kaydettiğini söyledi.
Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı"
İki kez F1 Dünya Şampiyonu Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso'nun; Max Verstappen'in şampiyonluklarının Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarından daha değerli olduğunu söylemesinin 'doğru' olduğuna inanıyor.