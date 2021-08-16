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Formula 1 Haberler

Brezilya hükümeti, 2021 yarışının iptal edilmeyeceğini açıkladı

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamaya göre 2021 Brezilya Grand Prix'si iptal edilmeyecek fakat yarışın bir hafta sonra yapılması planlanıyor.

Brezilya hükümeti, 2021 yarışının iptal edilmeyeceğini açıkladı

2021 Formula 1 takviminde daha fazla değişiklik yaşanacak gibi görünüyor ancak Brezilya GP'nin takvimde kalacağı kesinleşmiş durumda.

Bu pazartesi günü Sao Paulo valisi Joao Doria ve Sao Paulo Belediye Başkanı Ricardo Nunes, bir basın toplantısı düzenlediler ve 7 Kasım'da yapılması planlanan Sao Paulo GP'nin bir hafta ertelenebileceğini doğruladılar.

Bu değişiklik, şu anda Brezilya'nın İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor olmasından ötürü büyük önem taşıyor. Çünkü ülkeden İngiltere'ye dönen kişilerin, 10 gün boyunca karantinada olması gerekecek. Ayrıca hükümet, yarışı 15 Kasım'daki Cumhuriyet tatiline yaklaştırmak ve bu sayede ekonomik anlamda yarışı kent için daha cazip hale getirmek istiyor. Resmi kararın 26 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

Bu yıldan itibaren Brezilya GP adının yerini Sao Paulo GP alacak ve geçen yıl iptal edilen yarış, bir kez daha Interlagos pistinde gerçekleştirilecek.

Biletler şimdiden satışa sunuldu ve aşılamanın ilerlemesi sayesinde halkın %100'ünün yarışa katılma olasılığı var. Ancak maske kullanımı zorunlu olacak ve tüm sağlık protokollerine riayet edilmesi gerekecek. 27 Ağustos'tan sonra 20 bin kişilik bir bilet paketi daha satışa sunulacak.

Ayrıca hükümet, planlandığı üzere üçüncü sprint yarışının Interlagos'ta gerçekleştirileceğini de doğruladı. Yarış yapıldığı takdirde, Silverstone ve Monza'dan sonra üçüncü sprint yarışı Brezilya'da yapılmış olacak.

Sao Paulo valisi Doria, yalnızca kaotik bir durum veya felaket olması halinde yarışın iptal edileceğini ekledi.

Vali, "Yalnızca bir felaket durumu varsa  iptal edilme ihtimali ortaya çıkacak. F1 direktörü [Stefano Domenicali] ile konuştum ve sadece beklenmedik bir şey olursa bu ihtimali ortaya çıkacak."

"Yarışın yapılacağı konusunda çok sakiniz. Sadece tarihi teyit etmek gerekiyor. Şimdilik, 7 Kasım gibi görünüyor. Ancak bir hafta ertelemek için görüşüyoruz." dedi.

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