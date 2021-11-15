Brezilya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı Interlagos'ta gerçekleşti ve Lewis Hamilton baskın bir zafer elde etti.

Bu ilginç hafta sonunun ardından bazı ilgi çekici istatistikler de ortaya çıktı.

İşte o istatistiklerden bazıları:

Sıralama turları

Lewis Hamilton, kariyerinde dördüncü kez, Sao Paulo sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı. Ancak teknik yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle diskalifiye edildi. Bu yüzden ilk sıra Max Verstappen'e geçti ve Hollandalı pilotu, bu sonuçla Brezilya pistinde art arda ikinci kez ilk sırayı aldı.

Valtteri Bottas, bu yıl yedinci kez sıralama turlarında üçüncü oldu.

Pierre Gasly, son dört Grand Prix'de üçüncü kez sıralama turlarında ilk beşe girmeyi başardı.

Lando Norris, son dört GP'de üçüncü kez ilk sekize girmeyi başardı.

Nicholas Latifi, 2020'de takım arkadaşı olduklarından bu yana ilk kez sıralama turlarında George Russell'ı geride bıraktı.

Felipe Massa congratulates Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sprint sıralama yarışı

Sprint yarışının kazananı Valtteri Bottas, son dört Grand Prix'de üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Carlos Sainz, Ferrari kariyerinde ikinci kez ilk üçe girerek üçüncü oldu.

Sergio Perez'in dördüncülüğü, Brezilya pistindeki en iyi başlangıç ​​pozisyonuydu.

Sebastian Vettel'in dokuzunculuğu, son 12 yılda Interlagos'ta aldığı en kötü start ​​pozisyonuydu.

Sprint yarışında Lewis Hamilton beşinci sırada yer aldı, ancak motor cezasıyla 10. sıraya geriledi. Bu, Lewis'in 2016'da ikinci bitirdiği Sochi de dahil olmak üzere kariyerindeki dördüncü kez 10. sıradan başlayacağı anlamına geliyordu.

Nicholas Latifi, arka arkaya ikinci kez sprint yarışında George Russell'ı yendi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış

Lewis Hamilton, bu yılki altıncı zaferini aldı ve kariyerinin 101. zaferini elde etti. Bu, İngiliz pilotun Interlagos'taki üçüncü zaferiydi.

Hamilton, daha önce ilk sekiz dışından başladığı sadece bir yarışı kazanabilmişti. O da 14. başlayıp kazandığı 2018 Hockenheim'dı. Daha önce hiç kimse Interlagos yarışını ilk sekizin dışından başlayıp kazanamamıştı. Hamilton bu açıdan bir ilki başardı.

Max Verstappen kariyerinde 23. kez ikinci oldu ve Ayrton Senna'nın ikincilik sayısını yakaladı. Bu, onun 57. podyumuydu ve böylelikle aynı Nico Rosberg'i yakaladı.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Valtteri Bottas, son beş yarışta ikinci podyumunu alırken, toplam podyum sayısını 66 yaptı.

Sergio Perez, Interlagos'ta kariyerinin 210. Grand Prix'sine katıldı. Bu, Gerhard Berger'i yakaladığı anlamına geliyordu. Dördüncü olan Meksikalı pilot, Interlagos'taki en iyi sonucu elde etti.

Charles Leclerc, bu yıl onuncu kez ilk beşe girdi. Carlos Sainz yarışı altıncı bitirdi ve Ferrari, son üç Grand Prix'den minimum 18 puanla ayrıldı.

McLaren arka arkaya ikinci kez, yarıştan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla bitime üç yarış kala Ferrari ile aralarındaki puan farkı 31.5 puan çıktı.

Daniel Ricciardo'nun 34 yarışlık finiş görme serisi sona erdi. Avustralyalı pilot, şasideki çatlak nedeniyle güç kaybı yaşadı ve 2020 Avusturya GP'den sonra ilk kez yarış dışı kaldı. Böylelikle 34 yarışlık serisi sona erdi. Bu alanda rekor, arka arkaya 48 yarışta finiş gören Hamilton'a ait.