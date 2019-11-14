Brezilya GP'de yağmur beklenmiyor

Hafta başında yapılan tahminlerde pazar günü hariç tüm günlerin yağmurlu geçeceği belirtilmişti.

Ancak bugün yapılan tahminlere göre sadece cuma günü yağmur ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal de %30'dan daha büyük değil.

Üç gün boyunca havanın 22 derece olması bekleniyor.

Cuma günü için %30'luk bir yağmur ihtimali bulunurken, gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansı ve sıralama turları için yağmur ihtimali sadece %15 olarak açıklandı.

Pazar günü ise hava güneşli olacak ve yağmur ihtimali bulunmuyor.