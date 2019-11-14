Brezilya GP'de yağmur beklenmiyor
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Brezilya GP öncesi yapılan tahminlerde cumartesi veya pazar günü için herhangi bir yağmur ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.
Hafta başında yapılan tahminlerde pazar günü hariç tüm günlerin yağmurlu geçeceği belirtilmişti.
Ancak bugün yapılan tahminlere göre sadece cuma günü yağmur ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal de %30'dan daha büyük değil.
Üç gün boyunca havanın 22 derece olması bekleniyor.
Cuma günü için %30'luk bir yağmur ihtimali bulunurken, gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Cumartesi günü üçüncü antrenman seansı ve sıralama turları için yağmur ihtimali sadece %15 olarak açıklandı.
Pazar günü ise hava güneşli olacak ve yağmur ihtimali bulunmuyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Brezilya GP'de yağmur beklenmiyor
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Yarış merkezi
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