Brezilya GP'de Norris'in yerini De Vries alabilir

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McLaren'de alarm var: Lando Norris saat 18:05'te yapılması planlanan FIA basın toplantısına katılmayacak. İngiliz sürücü, yarınki antrenman ve sıralama turlarında MCL36'yı kullanabilecek seviyeye gelip gelemeyeceğini görmek için otelde kalmayı tercih etti.

Woking merkezli, genç sürücünün kendisini epey kötü etkileyen gıda zehirlenmesinden muzdarip olduğunu resmen açıkladı. McLaren'da büyük bir endişe var çünkü Brezilya GP'si zamanın oldukça kısıtlı olduğu sprint formatında yapılacak.

Bu nedenle İngiliz ekip, Mercedes ile paylaştığı yedek sürücü Nyck De Vries'i alarma geçirmeye hazırlanıyor. Takımın elinde Stoffel Vandoorne ve Paul di Resta gibi seçenekler de vardı. Ancak tercih Hollandalı sürücüden yana kullanıldı.

Bu yıl şimdiye kadar Aston Martin, Mercedes ve Williams ile antrenman seansında piste çıkan De Vries, Williams'la Monza yarışına katılıp, puan dahi aldı.

Eğer McLaren'ı da sürerse, bu yıl dört farklı araç test etmiş olacak. Geçtiğimiz aylarda Macaristan'da 2021 Alpine A521'i test eden De Vries'in Abu Dhabi testinde AlphaTauri AT03'ü sürmesi bekleniyor. Bu da bir yılda altı farklı takımla piste çıkması anlamına gelecek.

McLaren, Norris'i yarın piste çıkarabilmeyi amaçlıyor fakat şimdilik orta büyük bir endişe var.