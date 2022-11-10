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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak

FIA tarafından yapılan açıklamaya göre Brezilya GP'de yine iki DRS bölgesi olacak.

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Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak
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15 virajdan oluşan Interlagos'ta tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iki DRS bölgesi olacak.

İlk DRS bölgesi üçüncü virajın çıkışında yer alırken, algılama noktası ikinci virajın apeksi olacak.

İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 13. virajın çıkışında, aktivasyon noktası ise son virajdan 160 metre önce yer alacak.

 

FIA ayrıca pistteki değişikliklere de değindi. Buna göre ilk virajın kaçış alanına lastik bariyerli beton bir duvar yerleştirildi.

Altıncı ve yedinci virajlar arasında yer alan sol taraftaki bölüme yeni bir çelik bariyer eklenmiş durumda.

Son olarak 10. virajdan 14. viraja kadar olan bölümdeki yeni tribünlerin önüne çelik bariyer ve koruyucu çit eklendi.

Ayrıca bu hafta sonu pilot hakemlik görevini Derek Warwick üstlenecek.

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