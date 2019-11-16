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Formula 1 / Brezilya GP / Sıralama turları raporu

Brezilya GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Verstappen'in!

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Brezilya GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Verstappen'in!
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 19:03

2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Brezilya'daki sıralama turlarında Red Bull'un üstünlüğü vardı.

İlk iki bölümü Max Verstappen ilk sırada tamamlamayı başardı ve son bölüme favori olarak girdi.

Son bölümde iki Ferrari, iki Red Bull, iki Mercedes ve iki Haas pilotunu yanı sıra Pierre Gasly ile Kimi Raikkonen yer aldı.

Sıralama turlarının son bölümündeki ilk hakların ardından Max Verstappen 1:07.623 ile liderdi ancak ikinci sıradaki Sebastian Vettel'le arasında sadece 0.008 saniye vardı.

Verstappen son zaman turunda en hızlı derecesini 1:07.508'e çekmeyi başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Vettel son zaman turunda derecesini geliştiremeyince 0.123 saniye geride ikinci oldu. Son denemesinde 1:07.699 yapan Lewis Hamilton 0.191 saniye geride üçüncü olurken, son turunda blokaj yaşayan Leclerc 0.220 saniye geride dördüncü oldu ve yarışa 10 sıra grid cezasıyla birlikte 14. sıradan başlayacak.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas seansı 0.366 saniye geride beşinci bitirirken, Alex Albon 0.427 saniye geride altıncı ve orta grubun en iyisi olan Pierre Gasly 1:08.837 ile yedinci oldu.

İlk onu Romain Grosjean, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen tamamladı.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'07.508  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'07.631 0.123
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'07.699 0.191
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'07.728 0.220
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'07.874 0.366
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'07.935 0.427
7 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 6 1'08.837 1.329
8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 6 1'08.854 1.346
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'08.984 1.476
10 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 3 1'09.037 1.529
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İkinci bölüm - Q2

Sıralama turlarının ikinci bölümünde en hızlı isim bir kez daha Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot 1:08'in altına inmeyi başarırken, en yakın takipçisi Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.385 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Sebastian Vettel 0.547 saniye geride üçüncü olurken Lewis Hamilton 0.585 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

İkinci bölümde Lando Norris 11. olup elenirken, Renault'dan Daniel Ricciardo 12., Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 13. ve Renault'nun diğer pilotu Nico Hulkenberg 14. oldu.

15. sırada ise Racing Point'ten Sergio Perez yer aldı.

Q2 sonuçları:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'07.503  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 1'07.888 0.385
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 3 1'08.050 0.547
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'08.088 0.585
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 3 1'08.117 0.614
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'08.232 0.729
7 France Romain Grosjean Haas Ferrari 5 1'08.705 1.202
8 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 6 1'08.770 1.267
9 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'08.803 1.300
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 5 1'08.858 1.355
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'08.868 1.365
12 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'08.903 1.400
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 5 1'08.919 1.416
14 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 6 1'08.921 1.418
15 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'09.035 1.532
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Birinci bölüm - Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot 1:08.242 yaparken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.254 saniye geride ikinci, Alex Albon 0.261 saniye geride üçüncü ve Valtteri Bottas 0.303 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat'ın yanı sıra Lance Stroll, George Russell, Robert Kubica ve Carlos Sainz elendi.

Sainz motor sorunu yaşamasının ardından zaman turu atamadı.

Q1 sonuçları:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'08.242  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'08.496 0.254
3 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 5 1'08.503 0.261
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'08.545 0.303
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'08.556 0.314
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'08.614 0.372
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'08.875 0.633
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 7 1'08.891 0.649
9 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 10 1'08.909 0.667
10 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 6 1'09.050 0.808
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'09.086 0.844
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'09.175 0.933
13 France Romain Grosjean Haas Ferrari 5 1'09.197 0.955
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'09.276 1.034
15 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 8 1'09.288 1.046
16 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 10 1'09.320 1.078
17 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 9 1'09.536 1.294
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 1'10.126 1.884
19 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 9 1'10.614 2.372
20 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 2    
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Q1
Pilotlar Alexander Albon , Charles Leclerc , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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