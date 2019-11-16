Brezilya GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Verstappen'in!

Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Brezilya'daki sıralama turlarında Red Bull'un üstünlüğü vardı.

İlk iki bölümü Max Verstappen ilk sırada tamamlamayı başardı ve son bölüme favori olarak girdi.

Son bölümde iki Ferrari, iki Red Bull, iki Mercedes ve iki Haas pilotunu yanı sıra Pierre Gasly ile Kimi Raikkonen yer aldı.

Sıralama turlarının son bölümündeki ilk hakların ardından Max Verstappen 1:07.623 ile liderdi ancak ikinci sıradaki Sebastian Vettel'le arasında sadece 0.008 saniye vardı.

Verstappen son zaman turunda en hızlı derecesini 1:07.508'e çekmeyi başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Vettel son zaman turunda derecesini geliştiremeyince 0.123 saniye geride ikinci oldu. Son denemesinde 1:07.699 yapan Lewis Hamilton 0.191 saniye geride üçüncü olurken, son turunda blokaj yaşayan Leclerc 0.220 saniye geride dördüncü oldu ve yarışa 10 sıra grid cezasıyla birlikte 14. sıradan başlayacak.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas seansı 0.366 saniye geride beşinci bitirirken, Alex Albon 0.427 saniye geride altıncı ve orta grubun en iyisi olan Pierre Gasly 1:08.837 ile yedinci oldu.

İlk onu Romain Grosjean, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen tamamladı.

Q3 sonucu:

İkinci bölüm - Q2

Sıralama turlarının ikinci bölümünde en hızlı isim bir kez daha Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot 1:08'in altına inmeyi başarırken, en yakın takipçisi Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.385 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Sebastian Vettel 0.547 saniye geride üçüncü olurken Lewis Hamilton 0.585 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

İkinci bölümde Lando Norris 11. olup elenirken, Renault'dan Daniel Ricciardo 12., Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 13. ve Renault'nun diğer pilotu Nico Hulkenberg 14. oldu.

15. sırada ise Racing Point'ten Sergio Perez yer aldı.

Q2 sonuçları:

Birinci bölüm - Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot 1:08.242 yaparken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.254 saniye geride ikinci, Alex Albon 0.261 saniye geride üçüncü ve Valtteri Bottas 0.303 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat'ın yanı sıra Lance Stroll, George Russell, Robert Kubica ve Carlos Sainz elendi.

Sainz motor sorunu yaşamasının ardından zaman turu atamadı.

Q1 sonuçları: