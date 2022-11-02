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Binotto: "Uzun zaman önce 2023'e odaklandık"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, uzun zaman önce odağını 2023'e çevirdiklerini ve bu yüzden Mercedes'in kendilerini yakalamasına şaşırmadıklarını söyledi.

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Binotto: "Uzun zaman önce 2023'e odaklandık"
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Mercedes, son yarışlarda Ferrari'yi yakalayıp, Red Bull'a ardına gelmiş gibi göründü ve hatta Meksika'da apaçık öndelerdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes'in yükselen sonuçları konusunda endişeli görünmüyor.

Meksika'nın sadece tek seferlik bir konu olduğuna vurgu yapan Binotto, odaklarını tamamen 2023'e çevirdiklerini dile getirdi.

Binotto, "Mercedes bizi yakalıyor ve Meksika'da görünüşe göre bizden daha rekabetçiydiler."

"Fakat uzun zaman önce aracın gelişimini durdurduğumuzu ve tüm dikkatimizi 2023 hazırlıklarına çevirdiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki fark beni çok endişelendirmiyor."

"F1-75'in gelişimini tam olarak ne zaman durdurulduğunu biliyoruz ve endişeli değiliz."

"Max Verstappen ve Red Bull bu yılki tüm büyük ödülleri zaten aldı, şimdi temel mücadele sezonun bitimine iki yarış kala 40 puanlık farkla Mercedes'in önünde yer aldığımız takımlar şampiyonasındaki ikincilik için yapılıyor. Bu da sembolik bir şey."

"Meksika Grand Prix'sinden önceki üç yarışa bakarsak Singapur'da oldukça rekabetçiydik, Japonya'da ıslak zeminde Verstappen ile rekabet edebilecek hızımız yoktu ancak bu fark dramatik olarak adlandırılamaz çünkü sıralama turlarındaki epey farkla öndeydik."

"Austin'de sıralama turlarında ve az da olsa yarışta rekabetçiydik. Mexico City'de durum bizim için çok iyi değildi ancak olumsuz bir eğilimden bahsetmeyeceğim, bu sadece hızımızın olmadığı tek seferlik bir yarıştı."

"Taktiksel anlamda iyi kararlar aldık, tek pit stop seçeneğini tercih ettik ve seçimimiz doğruydu. Bir noktada Charles'ın taktiğini çifte pit stopa çevirmek istedik ama bunu yapsaydık piste diğer araçların çok gerisinde dönerdi." dedi.

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