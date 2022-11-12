Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları

Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"

Brezilya GP'nin ardından çok tartışılan Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e son bölümde yerini geri vermemesinin bir nedeninin olduğunu, artık yaşananları konuşmalarıyla her şeyin geride kaldığını ve bundan böyle yardıma ihtiyaç duyarsa yardımcı olacağını söyledi.