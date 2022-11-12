Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Brezilya GP öncesinde pole pozisyonunu sürpriz bir şekilde Haas pilotu Kevin Magnussen kazanmıştı. Sprint yarışı öncesinde grid pozisyonları şu şekilde olacak:
|
1
|
Kevin Magnussen
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
George Russell
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Carlos Sainz
|
6
|
Esteban Ocon
|
7
|
Fernando Alonso
|
8
|
Lewis Hamilton
|
9
|
Sergio Pérez
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Alexander Albon
|
12
|
Pierre Gasly
|
13
|
Sebastian Vettel
|
14
|
Daniel Ricciardo
|
15
|
Lance Stroll
|
16
|
Nicholas Latifi
|
17
|
Guanyu Zhou
|
18
|
Valtteri Bottas
|
19
|
Yuki Tsunoda
|
20
|
Mick Schumacher
Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş
Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
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