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Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Brezilya GP öncesinde pole pozisyonunu sürpriz bir şekilde Haas pilotu Kevin Magnussen kazanmıştı. Sprint yarışı öncesinde grid pozisyonları şu şekilde olacak:

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Brezilya GP: Sprint yarışı öncesi grid pozisyonları
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1

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

11

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

13

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

19

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)
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