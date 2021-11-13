Brezilya GP: Sezonun son sprint yarışını Bottas kazandı, Verstappen ikinci!

Sezonun son sprint yarışı bugün Brezilya'da gerçekleştirildi ve hava beklendiği üzere gayet iyiydi. Pist, sabahki 2. antrenman seansına kıyasla yaklaşık 14 derece daha soğuktu.

Lewis Hamilton normalde sprint yarışına ilk sıradan başlayacaktı ancak arka kanadının F1 Sportif Yönetmelikleri'ne uymaması nedeniyle diskalifiye edildi ve bu yüzden yarışa son sıradan başlamak zorunda kaldı.

Böylelikle yarışa Max Verstappen ilk sıradan başlarken, startta yanında Mercedes'in diğer Fin pilotu Valtteri Bottas vardı.

Sürücüler, yarışa istedikleri lastikle başlamakta özgürlerdi. Bazı sürücüler, tıpkı Silverstone ve Monza'da olduğu gibi daha riskli bir strateji seçerek yumuşak lastiği kullanmaya karar verdiler. Bu isimler Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'di.

Max Verstappen, Sergio Perez ve Lewis Hamilton gibi isimler ise orta lastikle başlama kararı aldı.

Bottas, startla birlikte, yumuşak lastiklerin avantajını kullandı ve Verstappen'e göre daha iyi kalkıp, daha ilk metrelerde Verstappen'i geride bıraktı.

Carlos Sainz beşinci sıradan harika bir start alıp önce üçüncülüğe sonra da Verstappen'i geçip ikinciliğe çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, birkaç tur boyunca Verstappen'in önünde gitse de, sonrasında Verstappen daha iyi bir tempo yakaladı ve İspanyol sürücüyü geçerek ikinciliği aldı.

Bu noktada Bottas, ön tarafta yaklaşık 2.5 saniyelik bir fark yaratmıştı. Verstappen bu farkı yavaş yavaş kapatmaya başlarken, Sainz öndeki ikiliden kopmaya başladı. İlk turun ardından lider Bottas'la üçüncü sıradaki Sainz arasında 10 saniye vardı.

Lewis Hamilton ise 24 turluk yarışın ilk on turu geride kalırken, 11. sıraya kadar çıktı.

Verstappen, son 10 tura girerken Bottas'la arasındaki farkı 1 saniyenin altına indirdi ve ilk kez DRS açacak mesafeye gelmiş oldu. Hamilton ise yükselişini devam ettirdi ve yedinci sıra için Pierre Gasly'i ardında bıraktı.

Bottas, Verstappen'in baskısına ve DRS'yi açmasına rağmen rakibine geçiş şansı vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Fin pilot, fazladan üç puanın sahibi oldu ve Mercedes'in takımlar şampiyonasında puan farkını artırmasına yardım etti.

Verstappen, yarışa daha sert lastiklerle başlamasının ardından hem Bottas hem Sainz'a geçildi. Sonrasında Sainz'ı geçip, Bottas'ı yakalasa da, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yine de Verstappen, aldığı iki puanla şampiyonadaki 19 puanlık avantajını 21 puana çıkarmış oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hollandalı sürücü, pazar günkü yarışa da ikinci sıradan başlayacak.

Yarışın yıldızlarından birisi olan Sainz, yumuşak lastik tercihiyle birlikte, iki sıra yükseldi ve yarış boyunca Perez'in baskısı altında kalsa da, damalı bayrağı üçüncü sırada görüp, Ferrari'ye fazladan bir puan getirdi.

Perez, Sainz'dan daha iyi bir tempoya sahip olsa da İspanyol sürücüyü düzlüklerde geçemedi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Yarışın yıldızı ise hiç şüphesiz Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot, en geriden başladığı yarışta her tür bir ismi geride bıraktı ve son turda Lando Norris'i de geçerek damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Hamilton, motor değiştirdiği için pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak.

Norris, Charles Leclerc'i güzel bir atakla geçtiği yarışı altıncı bitirirken, iyi bir tempo yakalamakta zorlanan Leclerc yedinci ve yumuşak lastikle iyi bir tempo yakalayamayan Pierre Gasly sekizinci oldu.

İlk onu yumuşak lastikle yarışa başlayan Esteban Ocon ve Sebastian Vettel tamamladı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, orta lastikle başladığı yarışta ancak 11. olurken, Fernando Alonso 12. ve Antonio Giovinazzi 13. oldu. İtalyan sürücü, yarışın daha ilk turlarında kimi Raikkonen'e çarptı ve takım arkadaşının spin atmasına neden oldu.

Son turda Yuki Tsunoda'yı geçen Lance Stroll 14. olurken, Japon sürücü 15., Nicholas Latifi 16. ve George Russell 17. oldu.

Son üç sırada Raikkonen, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Bu sonuçların ardından Verstappen, pazar günü öncesinde Hamilton'ın 22 puan önünde yer alıyor. Mercedes ise takımlar şampiyonasında Red Bull'la aradaki farkı 2 puana çıkardı.

Brezilya Grand Prix'si pazar günü TSi 20:00'de başlayacak.

Yarış sonucu:

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