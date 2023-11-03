Brezilya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler
Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, Brezilya GP öncesinde hazırlıklarda çekilen bazı teknik fotoğrafları sizler için derledik.
Red Bull RB19'un ön fren kanalının yakın çekimi; üst kaporta diskin etrafını sarılıyken, alt kaporta kaliperin soğutulması için açık bırakılmış.
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull Racing RB19 detay
Şimdi dış tambur yerindeyken, odak noktamız uç duvarın her iki yanında yer alan ve her iki tarafta da hava toplayan hava girişine kayıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Ferrari SF-23 detay
Ferrari'nin ön kanadının yakın çekimi. Dışa doğru açılan beş adet planya boşluğu ayırıcı braketine ve üst kanadın hareketli bölümünü boydan boya kaplayan Gurney kanatçığına dikkat edin.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Mercedes, farklı yere basma kuvveti seviyelerine sahip ön kanat ve burun yedek parçalarını garajın dışında sıraladı.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 detay
Alpine, kenar ucunda açık ucu tercih ettiği yüksek yere basma gücü üreten arka kanat hazırladı.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 detay
Bu arada, Alpine'in dalgalı arka kenar ön kanat üst kanadı Brezilya'da bir kez daha hazırda olacak.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
McLaren tarafından ön fren kanalı düzenlemesinin bir parçası olarak kullanılan boru tesisatına bir bakış; çeşitli bileşenlere soğuk hava sağlamak için ayrı kanallar kullanılmış.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
MCL60'ın arka tarafı güç ünitesinden ayrıyken çekilen bu kare, bize dış kampana takılmadan önce arka fren kanalı düzenlemesinin benzersiz bir görüntüsünü sağlıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo Racing C43 detayı
Alfa Romeo C43'ün ön kanadının ve burnunun yukarıdan aşağıya genel görünümü, kanatların her birinin açıklıkları boyunca nasıl dağıtıldığını net bir şekilde göstermektedir.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
McLaren'in arka kanat seçenekleri arasında iki açık uçlu kenar bölümü çözümü bulunuyor; Resimdeki çözüm, daha az sıkı bir geometriye sahip.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Mercedes'in açık uçlu kenar bölümüne sahip daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat varyantı 1. antrenman seansında test edilmesi için araca eklendi.
Fotoğraf: Uncredited
Ferrari SF-23 detay
Ferrari SF-23'ün arka çarpışma yapısının ve süspansiyonunun garajlarının arka tarafında dik dururken harika bir görünümü.
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull Racing RB19 detay
Red Bull'un ilk kez Singapur Grand Prix'sinde tanıttığı RB19'daki açık uçlu kenar bölümü çözümünün yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull Racing RB19 detay
Red Bull'un ilk kez Singapur'da tanıttığı ancak Japonya Grand Prix'sine kadar yarışmadığı daha geniş kenarlı kanat tasarımına sahip RB19'un taban kenarının yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Arka kanat, kiriş kanadı, motor kapağı soğutma çıkışı, fren kanalı kanatçıkları ve difüzör dahil olmak üzere Mercedes W14'ün arka tarafına genel bir bakış. Yivli üst köşe tasarımına dikkat.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Mercedes W14'te arka fren kanalı çıkışı ve yanına monte edilmiş kanatçığın yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Katlanmış ve bir sıra mini girdap üretici içeren zemin kenarının ön kısmının aşırı yakın çekimi. Ayrıca zemin kenarı ile üstündeki Gurney kanatçığı arasındaki deliklere de dikkat edin; bu delikler de aşağıdaki çit şeritleriyle aynı hizada oyulmuş çentiklere sahip.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Kenar kanadın ön kısmı, hava akışının yönünü değiştirecek iki açılı kanatçığa sahip.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Mercedes W14'ün arka kanadının açık uçlu kenar kısmının yakın çekimi. Buradaki metal bölüm, kanadın esnemesinin engellenmesine yardımcı oluyor.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
W14'ün direksiyon simidinin arkasına bir bakış; üstteki kulakçıklar vites geçişleri için kullanılırken, alttaki salıncak tarzı kulakçık debriyajı ayarlamak için kullanılıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Zeminin ön kenarına, zemin çitlerine, dışa doğru açılı şasi kanadına ve SIS (yan darbe kolları) kaplamasına, eşlik eden tüy benzeri açılır kanada yakın bir bakış.
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