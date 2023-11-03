Brezilya GP: Padoktan öne çıkan ilk teknik kareler

Red Bull RB19'un ön fren kanalının yakın çekimi; üst kaporta diskin etrafını sarılıyken, alt kaporta kaliperin soğutulması için açık bırakılmış.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 detay

Şimdi dış tambur yerindeyken, odak noktamız uç duvarın her iki yanında yer alan ve her iki tarafta da hava toplayan hava girişine kayıyor.

Fotoğraf: Uncredited Ferrari SF-23 detay

Ferrari'nin ön kanadının yakın çekimi. Dışa doğru açılan beş adet planya boşluğu ayırıcı braketine ve üst kanadın hareketli bölümünü boydan boya kaplayan Gurney kanatçığına dikkat edin.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Mercedes, farklı yere basma kuvveti seviyelerine sahip ön kanat ve burun yedek parçalarını garajın dışında sıraladı.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 detay

Alpine, kenar ucunda açık ucu tercih ettiği yüksek yere basma gücü üreten arka kanat hazırladı.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 detay

Bu arada, Alpine'in dalgalı arka kenar ön kanat üst kanadı Brezilya'da bir kez daha hazırda olacak.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

McLaren tarafından ön fren kanalı düzenlemesinin bir parçası olarak kullanılan boru tesisatına bir bakış; çeşitli bileşenlere soğuk hava sağlamak için ayrı kanallar kullanılmış.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

MCL60'ın arka tarafı güç ünitesinden ayrıyken çekilen bu kare, bize dış kampana takılmadan önce arka fren kanalı düzenlemesinin benzersiz bir görüntüsünü sağlıyor.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo Racing C43 detayı

Alfa Romeo C43'ün ön kanadının ve burnunun yukarıdan aşağıya genel görünümü, kanatların her birinin açıklıkları boyunca nasıl dağıtıldığını net bir şekilde göstermektedir.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

McLaren'in arka kanat seçenekleri arasında iki açık uçlu kenar bölümü çözümü bulunuyor; Resimdeki çözüm, daha az sıkı bir geometriye sahip.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Mercedes'in açık uçlu kenar bölümüne sahip daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat varyantı 1. antrenman seansında test edilmesi için araca eklendi.

Fotoğraf: Uncredited Ferrari SF-23 detay

Ferrari SF-23'ün arka çarpışma yapısının ve süspansiyonunun garajlarının arka tarafında dik dururken harika bir görünümü.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 detay

Red Bull'un ilk kez Singapur Grand Prix'sinde tanıttığı RB19'daki açık uçlu kenar bölümü çözümünün yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 detay

Red Bull'un ilk kez Singapur'da tanıttığı ancak Japonya Grand Prix'sine kadar yarışmadığı daha geniş kenarlı kanat tasarımına sahip RB19'un taban kenarının yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Arka kanat, kiriş kanadı, motor kapağı soğutma çıkışı, fren kanalı kanatçıkları ve difüzör dahil olmak üzere Mercedes W14'ün arka tarafına genel bir bakış. Yivli üst köşe tasarımına dikkat.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Mercedes W14'te arka fren kanalı çıkışı ve yanına monte edilmiş kanatçığın yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Katlanmış ve bir sıra mini girdap üretici içeren zemin kenarının ön kısmının aşırı yakın çekimi. Ayrıca zemin kenarı ile üstündeki Gurney kanatçığı arasındaki deliklere de dikkat edin; bu delikler de aşağıdaki çit şeritleriyle aynı hizada oyulmuş çentiklere sahip.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Kenar kanadın ön kısmı, hava akışının yönünü değiştirecek iki açılı kanatçığa sahip.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Mercedes W14'ün arka kanadının açık uçlu kenar kısmının yakın çekimi. Buradaki metal bölüm, kanadın esnemesinin engellenmesine yardımcı oluyor.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

W14'ün direksiyon simidinin arkasına bir bakış; üstteki kulakçıklar vites geçişleri için kullanılırken, alttaki salıncak tarzı kulakçık debriyajı ayarlamak için kullanılıyor.

Fotoğraf: Uncredited Mercedes W14 detayı

Zeminin ön kenarına, zemin çitlerine, dışa doğru açılı şasi kanadına ve SIS (yan darbe kolları) kaplamasına, eşlik eden tüy benzeri açılır kanada yakın bir bakış.