Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas: "Pazar günü harika bir sonuç alma şansımız var" Sonraki / Raikkonen, Brezilya GP'ye pit yolundan başlayacak
Formula 1 / Brezilya GP Sonuçlar

Brezilya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Brezilya GP öncesi: Yarış gridi

1

  Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

7

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

13

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

15

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

 

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Pazar günü harika bir sonuç alma şansımız var"
Önceki haber

Bottas: "Pazar günü harika bir sonuç alma şansımız var"
Sonraki haber

Raikkonen, Brezilya GP'ye pit yolundan başlayacak

Raikkonen, Brezilya GP'ye pit yolundan başlayacak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Basile Davoine
Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi Brezilya GP
Formula 1

Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı

Rusya GP öncesi: Yarış gridi Rusya GP
Formula 1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

Brezilya'da günün pilotu Hamilton oldu
Formula 1 Formula 1

Brezilya'da günün pilotu Hamilton oldu

Brezilya GP: Hamilton yıldızlaştı, 10. sıradan başladığı yarışı kazandı!
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: Hamilton yıldızlaştı, 10. sıradan başladığı yarışı kazandı!

Aston Martin, Abu Dhabi testine simülatör pilotu Yelloly ile katılacak
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Abu Dhabi testine simülatör pilotu Yelloly ile katılacak

Norris, sprint hafta sonları için tek turluk sıralama seansı öneriyor
Formula 1 Formula 1

Norris, sprint hafta sonları için tek turluk sıralama seansı öneriyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.