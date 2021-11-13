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Formula 1 / Brezilya GP Sonuçlar

Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Brezilya Grand Prix'si öncesi yapılacak sprint sıralama yarışına Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Valtteri Bottas olacak.

Brezilya GP öncesi: Sprint sıralama yarışının gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

9

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

11

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

13

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

17

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

19

  Nikita Mazepin
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

DSQ

 

 

 


 

  Lewis Hamilton 
(Mercedes)

 

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