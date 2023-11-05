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Formula 1 Brezilya GP
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Brezilya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Brezilya Grand Prix'si öncesi sürücülerin sahip olduğu lastik hamurları sayısını açıkladı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 hamurları getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.

Max Verstappen ve Charles Leclerc'in elinde kullanılmış bir set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik bulunuyor.

Sergio Perez'in elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunurken, Mercedes pilotlarının elinde birer set sert ve orta hamur var.

Yarışa ikinci çizgiden başlayacak Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün elindeki lastik seti sayısı ise tıpkı McLaren pilotları gibi farklı. Lance Stroll bir set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastiğe sahipken, Fernando Alonso üç set orta ve bir set yumuşak hamura sahip.

McLaren'da Lando Norris'in elinde her setten bir tane bulunurken, Oscar Piastri'nin elinde bir set sert ve iki set orta hamur var. 

Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pirelli yarış için en hızlı stratejinin çift pit stop olacağını da açıkladı.

Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 17 ila 23. turlar arasında orta hamura geçmek ve 46 ila 52. turlar arasında başka bir yumuşak hamurla finiş görmek gerekiyor.

Alternatif strateji yarışa orta hamur ile başlayıp 20 ila 26. turlar arasında bir başka orta hamura geçmek ve 48 ila 54. turlar arasında yumuşak hamura geçip finiş görmek olacak.

İsteyenler üç pit stopu da tercih edebilir. Bunun için yumuşak lastikle yarışa başlamak, 13 ila 18. turlar arasında orta hamura geçmek, 33 ila 40. turlar arasında yumuşak hamura geçip, 50 ila 56. turlar arasında bir başka yumuşak hamurla finiş görmek gerekiyor.

Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 2 1 4
11. S. Perez Red Bull 1 - 2 2 - 5
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 2 1 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 2 - 5
63. G. Russell Mercedes 1 1 1 2 - 5
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 3 - 5
31. E. Ocon Alpine - 1 2 2 1 4
10. P. Gasly Alpine - 1 1 3 1 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 3 1 4
81. O. Piastri McLaren 1 - 2 2 - 5
77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 1 1 3 1
24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 1 2 2
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 2 1 4
14. F. Alonso Aston Martin - 1 3 1 1 4
20. K. Magnussen Haas 1 - 2 1 1 4
27. N. Hulkenberg Haas 1 - 2 1 1 5
3.  D. Ricciardo AlphaTauri 1 - 1 3 2 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 3 1 4
2. L. Sargeant Williams 1 - 2 1 3 3
23. A. Albon Williams 1 - 3 1 1 4

 

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